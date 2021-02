Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkotyö-säätiön loppumisessa on kysymys ihmisistä ja rahasta

Kokkotyö-säätiön kohtalo sai tietynlaisen pisteen keskiviikkoiltana, kun säätiön hallintoneuvosto ja hallitus päätyivät yksimieliseen ja yksinkertaiseen ratkaisuun. Konkurssi on työvalmennuspalveluita Keski-Pohjanmaalla tarjoavan säätiön kohdalla ainut keino. Konkurssi merkitsee viidenkymmenen ihmisen jäämistä työttömäksi. Kierrätysmyymälät loppuvat Kokkolassa, Kaustisella ja Pietarsaaressa. Seurauksena on myös työpajojen loppuminen. Murhetta herättää myös kokkolaisen nuorisokahvilan ovien sulkeutuminen.

Näillä näkymin toiminta päättyy helmikuussa. Rahat riittävät toiminnan jatkamiseen vielä hetken. Säätiön väliaikainen toimitusjohtaja Sonja Jungar-Irjala kuvaili tilannetta torstaiaamuna kertomalla, että säätiö lähti koronavuoteen jo valmiiksi haavoittuvassa tilanteessa. Soite ei ostanut kuntouttavaa työtoimintaa yhtä paljon kuin aikaisemmin ja nuorisotoimikin muutti toimintaa. Kaupungin kanssa neuvoteltaessa ei päästy yhteisymmärykseen tulonmenetysten kompensoimisessa. Hiukan yksinkertaistaen tämä ratkaisi sen, että säätiö ei saanut tukea muiltakaan toimijoilta.

Kokkotyö-säätiön toiminnan loppuminen ei ole yllätys, mutta seuraukset ovat murheelliset. Toiminta on mahdollistanut suurelle ihmisjoukolle työtä ja inhimillisesti arvokasta toimintaa. Säätiön tilanne on herättänyt runsaasti keskustelua. Kokkolan kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsen Raimo Hentelä (sd.) kuvaili Keskipohjanmaan mielipidesivulla (KP 3.2.) käsillä olevaa ongelmaa: "Vaikka se tekee arvokasta työtä ja hyvää taloudellista tulosta, niin tulos ei näy sen kirjanpidossa."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Myös valtuutettu Tapani Hankaniemi (kesk.) on kriittinen mielipidekirjoituksessaan (KP 1.2.): "Se tässä surettaa, että kaupungin johto ei ole ymmärtänyt tai halunnut ymmärtää sitä ydintä eli toimintaa. Kokkotyö-säätiö on kaikesta kohusta huolimatta tehnyt arvokasta työtä jonka tuotto on tullut kaupungille ei säätiölle."

Kysymys on tärkeästä toiminnasta, ihmisten työpaikoista ja siitä, mitä tapahtuu sadoille kuntoutettaville, valmennettaville ja pitkäaikaistyöttömille. Heidän tulevaisuutensa siirtyy kuntien ja Soiten vastuulle. Se maksaa myös rahaa.

Nopeasti pitäisi löytyä ratkaisu siihen, miten kunnat hankkivat työllisyyspalveluita esimerkiksi pitkäaikaistyöttömille. Myöhemmin on syytä arvioida kriittisesti, oliko säätiö alunperinkään oikea malli. Siitä on vaikea olla kenenkään muuta mieltä, että talousongelmiin ja tilanteeseen olisi pitänyt puuttua jo ajat sitten.