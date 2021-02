Ylivieskan kouluilla lisää koronatartuntoja – Päivärinnan lisäksi myös Jokirannan koululla koronatapaus

Ylivieskan kaupunki tiedottaa perjantaina uusista korotapauksista kouluilla.

– Päivärinnan koululla on todettu eilisen jälkeen yksi uusi koronatartuntatapaus. Altistumisten vuoksi kaksi luokkaa on asetettu karanteeniin. Myös Jokirannan koululla on todettu tänään yksi koronatartuntatapaus ja altistumisten vuoksi kaksi luokkaa on asetettu karanteeniin. Molemmilla kouluilla myös henkilökunnan jäseniä on asetettu karanteeniin. Karanteeniin asetetut oppilaat ja henkilökunnan jäsenet on lähetetty kotiin. Opetusjärjestelyistä, oppilashuollon palveluista sekä kouluruuan jakelusta tiedotamme karanteenissa oleville perheille erikseen, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Kaupunki jatkaa, että lievienkin oireiden ilmaantuessa tulee jäädä kotiin ja hakeutua koronavirustestiin.

– Pelkkien oireiden perusteella ei voida päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. On tärkeää muistuttaa niin lapsia ja nuoria kuin aikuisiakin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. Näin pyritään ehkäisemään epidemian kiihtyminen uudelleen alueellamme.

Kaupunki seuraa tilannetta viikonloppuna ja tiedottaa tarvittaessa. Ylivieskan kaupungin laajennettu johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaiaamuna.

