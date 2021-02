Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Esporão Monte Velho Biológico 2019, Portugali, 11,99 €

Alkuun varoitus. Tämä viiniarviointi sisältää vahvaa henkilökohtaista puolueellisuutta ja tunnesiteitä. Kyseessä on nuori portugalilainen punaviini, jonka tuottaja on Esporão Alentejosta. Esporãon punaviinit olivat ne ensimmäiset joiden kautta ymmärsin, että Portugali on Euroopan parhaita viinimaita. Esporãon ansiosta haluan edelleen testata kaikki portugalilaiset viinit, joita eteeni sattuu.

Monte Velho on nuori ja tuore viini, mutta sen tuoksu on jo tasapainoinen. Mustaherukkaa, mustikkaa, kypsää hapankirsikkaa ja karpaloa. Sellainen perushyvä tuoksu ja aika vahvakin.

Maku kyllä paljastaa, että viini on vielä nuori. Hapot ovat kohtuullisen tiukat suussa ja jälkimaku jää ohueksi. Tuoksun tummat marjat löytyvät maustakin jossa on myös tammisuutta. Kuten yleensä, nytkin maku avautuu vasta ruuan kanssa paremmin. Ei vaadi ihmeitä lautaselle, arkisempikin lihakastike, possupihvi tai maustetumpi kanaruoka toimii ja hapot pehmenevät. Tämä on selkeästi huokeampi kuin Esporãon varsinainen nimikkoviini, mutta siitä huolimatta tässä maistuu hyvän viinintekijän ammattitaito. Arkiviini, mutta mielestäni hyvä sellainen.