Lukijan mielipide: Muutamia huomioita ja havaintoja viranomaistiedotteista

Kyllä minä sen ymmärrän, että Suomen kaltaisessa varoittelu-, suojelu-, pyöräilykypärä -yhteiskunnassa joku kukkahattutäti tai -setä on keksinyt ehdottaa liikennetiedotteita ja muita yleisiä varoituksia, muka hyvää tarkoittaen. Onko kukaan vaivautunut sen jälkeen miettimään niiden tiedotteiden tarpeellisuutta ja tehoa? Tai onko koskaan tutkittu, kuinka moni tavallinen kulkija on muuttanut matkasuunnitelmaansa liikennetiedotteen vuoksi?

Usein tiedote päättyy sanoihin ”paikalla poliisi ohjaa liikennettä”. Mitä se poliisi siellä tekee, jos kerran kuvitellaan, että radiotiedotteella on asiaan merkitystä.

On kyllä autoilijaryhmä, joka liikkuu liikennetiedotteiden mukaan, nimittäin kolaribongarit ja lähiseudun uteliaat.

Pelastushenkilöt valittavat usein, että onnettomuuspaikalle pysähtyvät valokuvaajat häiritsevät pelastustyötä. Totta kai bongarit ja uteliaat pysähtyy paikalle kuvaamaan, koska liikennetiedotteessa heidät on ”kutsuttu” paikalle. Nykyisin mitään ei ole tapahtunut, jos asiasta ei ole valokuvaa.

Vähintään yhtä typerä ja vain bongareita palveleva tiedote on, kun kerrotaan ”tilanne ohi sillä ja sillä onnettomuuspaikalla”. Vain bongarille tämäkin tieto on tärkeä, tällä kertaa et ehtinyt paikalle, voit palata takaisin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suurelle yleisölle vielä tarpeettomampi on erikoiskuljetuksista kertominen. Nekin tiedotteet palvelevat vain sen alan bongareita ja uteliaita. Erikoiskuljetukset ovat erittäin tarkoin säädeltyjä, kaikkine etuautoineen, vilkkuineen ja jälkiautoineen. Miksi kaikkien pitäisi tietää koko kuljetuksesta, kun kuljetusta jatkuvasti valvoo viranomaisvaltuuksin, ammattitaitoiset kuljettajat ja ohjaajat?

Ihmetyttää meitä maakunnan väkeä myös, kun tiedotetaan, että liikennevalot ei toimi jossain risteyksessä. Onko tiedote tarkoitettu sokeille, koska näkevä autoilija kyllä huomaa, jos valot ei toimi.

Kahdesti olisi syytä myös harkita, minkä tason vaarasta tiedotetaan, yli Suomen, radiossa ja televisiossa. Ei ole mitään järkeä, kun varoitetaan Kuhmossa liikkuvasta karhusta, ikään kuin olisi ydinlaskeumasta kyse. Toisinaan tuntuu, että hallintoviranomaiset luulee tavallista kansaa tyhmäksi ja kykenemättömäksi tekemään itse päätöksiä. Kun jossain on suurempi tulipalo, josta muodostuu runsaasti savua, onko siitä varoitettava koko kansaa. Varmasti riittäisi, jos paikallinen pelastusviranomainen kovaäänisautolla kiertelisi varoittamassa lähiseudun asukkaita

Edellisten esimerkkien kaltaisilla asiattomilla ja tarpeettomilla tiedotteilla on mielestäni kaksisuuntaisesti vahingollinen vaikutus.

Osa kansasta turtuu kaikkeen tiedottamiseen, että eivät viitsi niitä kuunnella, sulkevat radion tai ainakin korvansa niiltä.

Toinen osa kansasta taas turvautuu täysin niiden varaan ja menettävät oman harkintakyvyn ja aktiivisuuden seurata ympäristöä. Luottaen siihen, että ei minun tarvitse ”pitää silmiäni auki” kyllä siitä erikseen varoitetaan, jos on jotain pelättävää, varottavaa tai huomioon otettavaa.

Pekka Vilkuna