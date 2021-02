THL kertoi riskiryhmien rokotusjärjestyksestä – Riskiryhmäläiset jaetaan kahteen ryhmään: Katso ryhmät taudeittain

Riskiryhmäläisten rokotusjärjestyksestä on tihkunut uutta tietoa. Aiemmin on kerrottu, että AstraZenecan rokotetta annetaan Suomessa vain alle 70-vuotiaille. Heidän rokottamisensa aloitetaan sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvista.

Riskiryhmäläiset on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäisenä riskiryhmäläisistä rokotteen saavat henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Heillä siis on esimerkiksi aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus tai keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes tai Downin oireyhtymä.

Toisen rokotusryhmän henkilöillä sairaus ei altista niin voimakkaasti vaikealle koronavirustaudille kuin ykkösryhmän henkilöillä. Kakkosryhmään kuuluvilla on esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativa astma, vaikea sydänsairaus, aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila, tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta tai vaikea uniapnea.

Tässä vielä ryhmät kokonaisuudessaan:

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila

Elinsiirto tai kantasolusiirto

Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

Vaikea krooninen munuaissairaus

Vaikea krooninen keuhkosairaus

Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

Downin oireyhtymä (aikuiset)

Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila

Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma

Vaikea sydänsairaus, muun muassa sydämen vajaatoiminta (ei kuitenkaan pelkkä verenpainetauti)

Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila

Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen

Vaikea krooninen maksasairaus

Tyypin 1 diabetes tai lisämunuaisten vajaatoiminta

Vaikea uniapnea

Psykoosisairaus

Sairaalloinen lihavuus (painoindeksi vähintään 40)

Ensimmäiseen ryhmään kuuluu Suomessa noin 280 000 ihmistä, toiseen ryhmään noin 630 000 ihmistä. Muita sairauksia sairastavien ja terveiden alle 70-vuotiaiden rokotusjärjestys tarkentuu myöhemmin.

– Listauksen tarkoituksena on tarjota koronarokotteita mahdollisimman oikeudenmukaisessa järjestyksessä lääketieteellisen riskiarvion mukaan. Kun rokotusjärjestys pohjautuu vakavan taudin riskiin, rokotuksilla saavutetaan mahdollisimman suuri vaikutus. Käytettävissä olevalla rokotemäärällä pystytään estämään mahdollisimman monta vakavaa tautitapausta, THL:n ylilääkäri Tuija Leino toteaa tiedotteessa.

