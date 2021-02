Puukauppapaikka Kuutio hakee edelleen paikkaansa

Ajatus sähköisestä puukauppapaikasta on hyvä ja kannatettava, mutta Kuution taival ei ole ollut helppo. Tällä hetkellä vain harvat metsänhoitoyhdistykset käyttävät kuutiota aktiivisesti puukaupan kilpailutuksessa ja syykin tähän on varsin selkeä; Kuution käyttö aiheuttaa lisäkustannuksia eikä järjestelmä tarjoa toistaiseksi vastaavia kustannushyötyjä. Metsänomistaja on tässä kulujen lopullinen maksaja.

Kuutiossa on perustavaa laatua olevia valuvikoja. Kaikki puun ostajat eivät ole järjestelmässä mukana. Markkinatalous toimii niin, että mitä vähemmän on potentiaalisia ostajia ja kilpailua, sen alhaisemmaksi tarjottu hinta tuppaa jäämään. Markkinoiden kannalta huonoon lopputulokseen johtaa myös tilanne, jossa kauppapaikassa on tarkka tieto tarjonnan määrästä alueittain, mutta kysyntä jää tyystin piiloon. Vaikutus on puun hintaa laskeva etenkin silloin, kun tarjonta on kysyntää suurempaa.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi ehdotti Maaseudun Tulevaisuudessa 22.1., että hyvä alku puukaupan markkinatapojen kehittämiselle ja avoimuuden lisäämiselle olisi siirtää metsänhoitoyhdistysten valtakirjakaupat Kuutioon. Varmasti näin olisikin puunostajien näkökulmasta. Heidän tehtävänsähän on hankkia puuta mahdollisimman halvalla.

Voisiko vaatimuksen kääntää myös toiseen suuntaan: metsäyhtiöt sitoutuvat kilpailuttamaan sopimusasiakkaidensa puukaupat Kuutiossa? Se lisäisi myös puukaupan kilpailua ja avoimuutta. Ajatus vaan ei taida saada kannatusta metsäyhtiöiden piirissä.

Kauppakanavasta huolimatta tärkein valtakirjakaupan taloudellinen arvo ja turva metsänomistajalle on ymmärrys puukaupasta ja tukkipuun katkonnasta. Hyvällä katkonnalla on keskimäärin kaksi kertaa suurempi merkitys puukaupan kokonaistuloon, kuin eri ostajien tarjoushintojen eroilla.

Jos metsänomistaja kilpailuttaa itse puukauppansa Kuutiossa, ostajien rungon katkontatiedot eivät ole hänen käytössään. Katkontatietojen vertailu saadaan vain yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöt tekevät ammattilaisina puukauppaa jatkuvasti, seuraavat markkinaa ja vahtivat, ettei tukkipuuta ohjata vähempiarvoiseksi kuitupuuksi.

Kun metsänhoitoyhdistyksiä arvostellaan avoimuuden puutteesta puukaupassa, kannattaa muistaa, että metsänhoitoyhdistysten tehtävänä on ajaa jäsentensä etua. Puunkorjuupalvelu on metsänomistajan antamalla toimeksiannolla suoritettua korjuuta ja puiden välitystä ostajille. Yhdistykset esimerkiksi toimittavat paljon nuorista metsistä saatavaa puuta alueidensa energialaitoksille. Tämän ansiosta metsät tulevat hoidetuiksi, metsänomistaja saa puukauppatuloja ja teollisuus saa laadukasta puuta tulevaisuudessa.

Korjuupalvelun taustalla on ajatus lisätä puukaupan kilpailua ja saada metsänomistajalle vertailutarjous leimikosta. Esimerkiksi talviharvennuksiin ei ostajilta aina tule tarjouksia lainkaan. Yhdistysten puunkorjuupalvelulla voi olla mahdollisuus tarjota vaihtoehto pystykaupalle. Puunkorjuupalvelu toimii vähintään perälautana erityisesti pieniläpimittaisen kuitupuun hinnalle. Siksi korjuupalvelu on yhdistyksille vahva edunvalvonnallinen työkalu.

Hyvin suurella todennäköisyydellä puukauppaa käydään tulevaisuudessa sähköisesti entistä enemmän. Hyvä alusta tälle kaupankäynnille olisi Kuutio, kunhan edellä esitetyt valuviat saadaan korjattua.

Jouni Tiainen

toimitusjohtaja

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy