Kuulin radiosta uutisen, josta olen tosi ihmeissäni ja suruissani. Kokkotyösäätiön, joka työllistää 300 vajaakuntoista työntekijää, annetaan mennä vararikkoon. Tähän kuuluu, myös 50 omaa vakityöntekijää.

Kaupunki, kunnat eikä tahot, joilla olisi varaa auttaa, eivät auta. Ennemmin maksetaan kauheita sakkomaksuja työttömistä ja rahat menee taivaan tuuliin.

Se ei riitä, että työntekijä menettää työpaikkansa. Monella loppuu sosiaalinen elämä. Miksi tämän täytyy olla niin epäoikeudenmukaista?

Tässä kaupungissa hyysätään esimerkiksi jalkapalloilijoita, kun pääsivät ykkössarjaan. Heti löytyi rahaa keskuskentän valaistukseen ja tekonurmeen. Vaan ei auttanut sekään, putosivat kuitenkin sarjatasoa alemmalle. Kannattiko laittaa rahaa, kysyn vaan?

Nyt sitten kuulin, että kaupunginhallitus on nostanut kokouspalkkioitaan valtuuston, valiokuntien, kaupunginhallituksen, tarkastusvaliokuntien henkilöille ym. Kyllä se on kumma, kun se oma suu on aina niin lähellä. Tiettävästi kaupungissa on tällä hetkellä yt-neuvottelut käynnissä!

Kyllä se on niin, että tämä likka ei äänestä yhtään vallassa olevaa, eikä valiokunnissa olevaa. Toivon todella, että on muitakin samoin ajattelevia kuin minä.

Helinä Alho,

Kokkola