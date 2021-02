Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yleisötapahtumia voidaan ehkä sittenkin järjestää ensi kesänä

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen lausui yllättävänkin toiveikkaita sanoja tulevan kesän yleisötapahtumista torstain Keskipohjanmaassa (KP 4.2.2021). Rahkosen mukaan yleisötapahtuminen järjestäminen heinäkuussa on täysin mahdollista. Rahkosen logiikka perustui THL:n tuoreeseen arvioon siitä, että huhtikuun loppuun kaikki yli 70-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat ovat saaneet koronarokotteen.

Rahkosen mukaan huhtikuun lopussa kaikki ne, joilla on kohonnut riski saada koronan vaikea tautimuoto, ovat suojassa. Sen sijaan suojaamatta ovat yhä keski-ikäiset, nuoret aikuiset, nuoret ja lapset. Silti tällä perustiedolla, ainakin Rahkosen logiikan mukaan yleisötapahtumien järjestäminen olisi siis mahdollista. Sitä infektioylilääkäri kuitenkin korosti, että olipa kyseessä mitä tapahtuma hyvänsä suojavälit, maskit, käsidesi ja yleinen varovaisuus ovat tarpeen. Mutta silti, jo se että yleisötapahtuma voidaan järjestää, on nykyään tässä korona-ankeudessa mullistavan myönteinen uutinen.

Soiten infektioylilääkärin arvio ja toivekin perustuu realismiin. Ainakin tähänastisen tiedon mukaan rokotteen suoja on hyvä ja kattava. Paitsi että joka päivä lisääntyvät rokotusmäärät siirtävät vanhuksia ja riskiryhmäläisiä turvaan ne myös leikkaavat palasia pois tartuntaketjuista. Kun virus tavoittaa jo taudin sairastaneen tai rokotetun, se laantuu ja menettää voimaansa ja epidemia alkaa hiipua. Toiveikkuutta lisää myös se tosiasia, että ainakin viime kesänä, ilman rokotettakin, korona hiipui Suomesta lähes olemattomiin. Tartuntataudit kun eivät selvästikään tykkää auringosta ja lämpimästä eivätkä siitä, että ihmiset oleskelevat enemmän ulkona, jossa pisaratartunnat vähenevät olennaisesti.

Keski-Pohjanmaalla tulevan kesän suurin tapahtuma ovat tietysti Reisjärven suviseurat. Niiden hyväksi on tehty jo monta vuotta uutterasti työtä. Järvikylällä Reisjärvellä on noin 120 hehtaaria peltomaata odottamassa seurakansaa. Alueelle on rakennettu 3 kilometriä väliaikaista tiestöä, pystytetty 450 äänentoistolaitteiden pylvästä ja tuotu pellon reunaan seuroissa tarvittava rakennusmateriaali. Siksi ei ole yhdentekevää, voidaanko seurat järjestää ainakin jossakin mittakaavassa. Silti tässäkin tilanteessa seurojen järjestäjät miettivät vielä tilannetta turvallisuus etusijalle asettaen. Toisaalta seurojen järjestäjien ei tarvitse sitä miettiä, voidaanko tapahtuma järjestää. Luvan antavat tai ovat antamatta viranomaiset eli vastuu yleisötapahtumien luvista on viranomaisilla ja viime kädessä maan hallituksella, joka tekee suuret linjaukset.

Toivoa todellakin sopii, suuret tapahtumat kuten suviseurat ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat voidaan jollain muotoa järjestää. Tapahtumat kuuluvat suomalaiseen kesään ja niitä oli viime vuonna ikävä.