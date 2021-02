Lukijan mielipide: Naisten merkitystä ei ole syytä väheksyä onnellisuutta arvioitaessa

14.1. ilmestyneessä Keskipohjanmaassa ”Onnellisuuden juuret” - mielipidekirjoituksen alussa kerrotaan tutkimusten osoittaneen, että Suomi on maailman onnellisin maa ja että Keski-Pohjanmaa Suomen onnellisin maakunta. Uskotaan mielellään. Kirjoittaja veti kuitenkin mutkat suoriksi ja julisti Keski-Pohjanmaan olevan tällä perusteella koko maailmankin onnellisin maakunta. Olisihan se uljasta, mutta millä tavalla saamme selville maailman yli 200:n valtion maakuntien onnellisuudet? Lähdetäänkö kysymään henkilö henkilöltä?

Toinen kirjoittaja puolestaan julisti maakunnan onnellisuuden perusteluiksi Kokkolassa toimivien yhteisöjen, verkostojen ja koulutuslaitoksen merkityksen. Tämä ”Kokkola, Kokkola über alles” -tyylinen kannanotto, tai vastaava ”Kokkola first” – joka onneksi oli kai tarkoitettu ärsyttämään Ronald Trumpia – väheksyvät raskaasti muuta maakuntaa. Yksi suurikaan kaupunki ei maakunnan onnellisuutta pysty yksin luomaan, tarvitaan siihen paljon muitakin. Ei vaikuta sivistyneeltä kertoa maakunnan onnellisuudesta mainiten vain Kokkolan.

Kokkola sinänsä on ihailemani, monipuolisesti kehittynyt kaupunki, kolmen parhaan kotimaisen joukossa arvioinnissani. Katselen asiaa erityisesti omien harrastusteni urheilun, kulttuurin ja median näkökulmista. Keskeisin niistä on kirjoittamisen ja laulamisen ohella urheilu, joka on ollut elämän suolani jo 65 vuotta. Kokkolaan on ollut aika usein asiaa, eikä siellä koskaan ole ollut tylsää.

Ikäviä kokemuksia ei ole, vaikka erityisesti jääkiekossa välirikko oli aikanaan lähellä, kun kaappasin omalle seuralleni Kalajoen Junkkareille neljä Hermeksen parasta pelaajaa ja valmentajan. ”Late, näin ei tavata menetellä”, soperteli Hermeksen puheenjohtaja melkein itku kurkussa. Aika nopeasti välimme olivat taas kunnossa.

Sitten naisasiakysymykseen: mielipidekirjoituksen 12 miehen luettelo 1900-luvun alussa maakuntaan ”aatteellisesti heränneiden” nuorten miesten verkostosta on todella pelkkä miesten nimiluettelo. Kelpo miehiä kaikki, mutta kirjoittajan käsitys siitä, että heidän luomansa pohja maakunnan onnellisuudelle olisi kulkenut suvusta sukuun toista sataa vuotta, ei ole realistinen. Onnellisuuden juuret saattavat säilyä jonkin aikaa, mutta maailman ja väestön muutoksissa ne kyllä hiipuvat ennen pitkää marginaalitasolle, jos sillekään.

Mutta mihin kolkkoon luolaan on piilotettu uljaita naisiamme? Onko kirjoituksessa ajateltu, etteivät maakunnan naiset lainkaan kelpaa esimerkeiksi tai edes maininnan arvoisiksi onnellisuuden aikaansaamisessa?

Todellisuudessa naisten osuus on ollut tavattoman suuri ja on sitä edelleen. Naiset luovat melkoisen osan miestensä ja koko perheensäkin onnellisuudesta – tavalla tai toisella. Harvat miehet ovat onnellisia ilman naista, mutta yhä useammat naiset tuntuvat nauttivan onnellisina yksinolostaan.

Maakunnassa on jo yli sadan vuoden ajan ollut merkittäviä naisvaikuttajia. Voisin nimetä ainakin parikymmentä menneiltä ja viime vuosikymmenten ajoilta. En kuitenkaan tee sitä, sillä tällaiset vertailut ovat vaarallisia, koska aina voi ilmestyä joku, tai joitakin mainitsematta jääneitä ja he saattaisivat kadottaa onnellisuutensa ikiajoiksi.

Väestön onnellisuuden mittaaminen luotettavalla tavalla on varsin vaikea haaste. On niin monenlaista onnellisuutta kuten suuri lottovoitto, paksu lompakko yleensäkin, kallis auto johon voi houkutella nuoria naisia, naapurin vaimon iskeminen, Ruotsin ”teurastaminen” yleisurheilumaaottelussa, kolme ääntä kunnallisvaaleissa tai presidentin vaimon vastaantulo kadulla. Kaikkea näin luotua ”onnellisuutta” olen saanut seurata läheltä. Onnellisuus voi siis syntyä aika vähästäkin.

Vuodet voivat olla hyvin erilaisia, kuten nytkin koronan seurauksena. Melkoinen osa onnellisuudesta syntyy mitä erilaisimmista tapahtumista, jotka eivät sellaisenaan yleensä toistu.

Lauri Järvinen

Tietokirjailija, Liikuntaneuvos, Kalajoen lukion historian lehtori 30 vuotta.

Kalajoki