Kälviäläisen Esa Riipan töitä Helsingissä helmikuun ajan – Savonlinna peruuntui viime kesänä, mutta ehkä sinnekin tulevana suvena

Kälviäläisen taidegraafikko Esa Riipan näyttelyn avajaiset Galleria Duetossa viime viikolla olivat poikkeuksellisen pitkät. Vietettiinhän niitä käytännössä koko päivä klo 11-17. Taiteilija vitsaili avajaisten kysyvän voimia.

– Sitten tietysti kaikki ajattelevat, ettemme mene nyt avajaispäivänä kun siellä voi olla ruuhkaa, ja tulevat huomenna, aprikoi galleristi Hannele Nyman.

– Ainakin ne sukulaiset tulevat, jotka eivät kehtaa olla tulematta, kommentoi taiteilija riippamaiseen tapaan.

Teokset oli lähetetty Helsinkiin hyvissä ajoin, ja avajaisia edeltävänä päivänä Riippa oli pystyttämässä näyttelyä. Matka Helsinkiin taittui turvallisesti omalla autolla.

– Poika asuu puolisoineen Kirkkonummella, joten siellä on hyvä yöpyä. Asuu minulla velikin tässä keskustassa.

Esa Riipan luovuus heräsi pienen tauon jälkeen, ja jo kesän yhteisnäyttelyssä Kälviän kirkonkylän koululla nähtiin myös aivan uutta grafiikkaa.

Korona ei ole ainakaan estänyt taiteen tekoa.

– Olen saanut tehdä töitä aivan rauhassa, Kälviän Peltokorvessa asuva taiteilija naurahtaa, mutta myöntää, että Duetonkin avajaisia siirrettiin jo kerran viheliäisen pandemian vuoksi.

– Viime kesänä minulla piti olla näyttely Savonlinnassa, mutta se siirrettiin tulevalle kesälle. Ehkä se toteutuu. Myös toisesta kesänäyttelystä käydään neuvotteluja.

Kesällä Riipan grafiikanlehdet olivat saaneet persoonallisia, värikkäitäkin kehyksiä, mutta Duetossa on palattu vanhaan tuttuun valkoiseen paspikseen.

– Kyllä minä ne kehykset viimekädessä valitsen. Kälviän näyttelyratkaisu oli erikoinen vahvoine sermeineen, joten sinne sopi erilainen tyyli. Duetto on perinteinen galleria valkoisine seinineen, joten tänne perinteistä ja tuttua.

Riippa on tehnyt Dueton kanssa yhteistyötä jo yli kaksikymmentä vuotta. Tänä aikana hänelle on tullut pääkaupungissa joukko taidetuttuja, jotka tulevat avajaisiin suosikkitaiteilijaansa tervehtimään.

– En yleensä nimeä näyttelyitäni. Edellinen näyttelyni Duetossa oli poikkeus. Galleristin toivomuksesta annoin sille nimeksi "Eilisen jälkeen", joten uusi näyttely on tietenkin "Ennen huomista". En pysty yrityksistäni huolimatta työskentelemään suunnitelmallisesti, näyttelykokonaisuutta ajatellen. Ideani ovat oikullisia individualisteja, niitä en voi enkä haluakaan komennella.

Riippa kertoo joskus aiheen olevan niin yltiöpäinen, ettei se mahdu yhteen kuvaan.

– Syntyy kolmoset kuten "Toscana I, II, III" tai kolme erilaista "Muistoa", tai riitaisat hedelmät, jotka eivät mahdu samaan vatiin: "Houkutus", "Kiusaus" ja "Viettelys". Ja vielä erimunaiset kaksoset, "Lähimmäiset ja Naapurit". Muut kuvat tässä näyttelyssä ovat yksittäisiä "vahinkoja" tai jopa toivottuina syntyneitä, yllätyksiä yhtä kaikki.

– Sitten on vielä niitä niin pieniä ideoita, ettei niistä syntynyt kuvaa lainkaan. Jos idea on tarpeeksi sinnikäs, se ei jätä tekijää rauhaan. Kuva on tehtävä, vaikka viime tingassa ennen näyttelyä. Uunituore "Unelma" on sellainen ja niin koppava, että haluaa välttämättä kutsarikuvaksi. Se ei tunnu kuuluvan joukkoon lainkaan.