Skellefteån akkutehtaan työntekijöillä on todettu muuntovirusta, Ruotsista Suomeen palanneita työntekijöitä kehotetaan hakeutumaan koronatestiin – Soiten alueellakin testejä on kyselty

Ruotsin Skellefteåsta Suomeen lauantain 23.1.2021 jälkeen palanneita Northvoltin akkutehdastyömaan työntekijöitä kehotetaan hakeutumaan koronavirustestiin kotipaikkakunnallaan, Soitesta ohjeistetaan lauantaina.

Skellefteåssä on paheneva koronavirusepidemia ja Northvoltin tehtaalta on löytynyt 20 tapausta britannialaista alkuperää olevaa muuntovirusta. Työntekijät ovat tehtaalla työskennellessään saattaneet altistua muuntovirukselle.

Testiin on syytä tässä poikkeustapauksessa mennä, vaikka olisi oireeton. Testiin meno on tarpeen, vaikka tehtaalla tai länsirajalla olisi otettu jo negatiivinen koronanäyte. Näissä tapauksissa testien välin on oltava vähintään 72 tuntia.

Soiten infektiolääkäri Arto Niminen sanoo, että hänen käsittääkseen Keski-Pohjanmaaltakin käydään kyseisellä tehtaalla töissä. Ainakin koronavirustestejä on jo kyselty, Nieminen sanoo.

Niemisen käsitys on oikea, sillä kaustislainen laitesuojavalmistaja Esari toimittaa laitesuojia Nortvoltin akkutehdatyömaalle.

Kalevan tietojen mukaan akkutehtaan työntekijöitä on myös Pohjois-Pohjanmaalta.

Koronavirustestiin menoa ja testivastausta odottaessa työntekijöiden on oltava tarkasti omaehtoisessa karanteenissa välttäen kaikkia kontakteja toisiin ihmisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muuntoviruksen aiheuttama koronavirustauti ei ole aiempaa vaarallisempi, mutta se tartuttaa herkemmin.

Skellefteå sijaitsee Perämeren rannikolla Uumajan pohjoispuolella, kutakuinkin Raahen kanssa samalla korkeudella.

//uutista täydennetty 6.2. klo 13.27 kyseessä on Skellefteåssa sijaitseva akkutehdastyömaa. Lisätty tehtaan yhteys kaustislaiseen yritykseen//