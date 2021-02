Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokotetta odottavan aika käy pitkäksi, mutta valoa on näkyvissä

Koronarokote on tämän hetken kiinnostavin kysymys. Milloin itse kukin saa rokotteen ja milloin suomalaisten rokotusmäärät ovat sellaiset, että paluu normaaliin elämään alkaa edes häämöttää. On ymmärrettävää, että rokotuksen saaminen kiinnostaa ja asiat tuntuvat tapahtuvan hitaasti.

Myös EU on saanut kritiikkiä koronastrategiastaan. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Jutta Urpilainen puolustavat EU:n koronarokotestrategiaa Uutissuomalaisessa julkaistussa kirjoituksessa. He eivät usko, että yksittäiset jäsenvaltiot olisivat olleet hankinnassa unionin yhteishankintaa nopeampia tai että aikaisemmin tehty sopimus olisi taannut nopeammat laajamittaiset rokotukset. Kirjoittajien mukaan on mahdollista, että ilman yhteishankintaa olisi ollut mahdollista, että vain muutamalla jäsenmaalla olisi ollut mahdollisuus saada rokotteita.

Uutta koronavirusta vastaan on onnistuttu kehittämään useita rokotteita odotettua nopeammin, mutta niiden toimitusmäärät ovat jääneet vielä syksyllä luvatusta. Tämä on aiheuttanut närää laajalti unionissa, myös Suomessa.EU:n tavoitteena on rokottaa 70 prosenttia aikuisväestöstä kesään mennessä. Miten rokotuskattavuus toteutuu, sen ratkaisee kukin jäsenvaltio omilla toimillaan. Koronan hoidon taso ja tehokkuus vaihtelevat paljonkin.

Suomessa viranomaiset siis arvioivat, että huhtikuun loppuun mennessä noin kaksi miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden annoksen rokotetta. Vapun jälkeen koronarokotteen pääsevät ottamaan perusterveet työ- ja opiskeluikäiset suomalaiset, jos kaikki menee hyvin ja suunnitelmien mukaan.

THL julkaisi alle 70-vuotiaiden riskiryhmien rokotejärjestyksen perjantaina. Myös terveet alle 70-vuotiaat pitää laittaa johonkin järjestykseen. Terveiden 16–69-vuotiaiden ryhmään kuuluu runsaat 2,5 miljoonaa suomalaista eli puhutaan suuresta ryhmästä.

Nyt kannattaa noudattaa kärsivällisesti ohjeita eikä ehdoin tahdoin saa pahentaa tilannetta. Omaa rokotusvuoroa kannattaa odottaa. Aurinko paistaa vielä.