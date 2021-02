Ylivieskassa todettiin viikonloppuna kymmenen uutta koronatartuntaa – Jokirannan koululla lisää koronatapauksia

Ylivieskan koronatartuntojen määrä kasvoi viikonlopun aikana nopeammin kuin koskaan aiemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronapäivityksissä. Ylivieskasta nousi THL:n koronakartalle yhteensä kymmenen uutta koronatartuntaa: kuusi sunnuntaina ja neljä lauantaina. Lisäksi Alavieskasta kirjattiin THL:n tilastoon yksi uusi tartunta sunnuntaina.

Koronakartta perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Ylivieskan kaupunki tiedotti perjantaina uusista koronatatunnoista Jokirannan ja Päivärinnan kouluilla. Ylivieskan Jokirannan koulu tiedotti sunnuntaina huoltajille ja oppilaille, että koulussa on todettu viikonlopun aikana kaksi uutta koronatapausta. Yhteensä niitä oli aiempi tapaus mukaan luettuna kolme. Tiedotteen mukaan kolmesta luokasta on laitettu oppilaita kotikaranteeniin ja lisäksi kuusi opettajaa. Heidän lähikontaktinsa on kartoitettu. Karanteenit kestävät noin kaksi viikkoa.

Lisäksi peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti viime viikolla, että Alavieskan yhtenäiskoulussa todettiin korona-altistuminen torstaina.

Alueen paikkakunnilla koronatapauksia on kirjattu THL:n kartalle seuraavasti: Kalajoki 14, Sievi 25, Alavieska 8, Nivala 27, Reisjärvi 13, Oulainen 17, Haapavesi 22, Pyhäjärvi 5, Pyhäjoki 8 ja Ylivieska 66.

Koko maassa koronatapauksia on tilastoitu epidemian alusta lähtien 47 616. Sunnuntaina uusia tapauksia tuli 354.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lue myös: "Kuin salama kirkkaalta taivaalta" eli Jokirannan ja Päivärinnan kouluilta uudet koronatartunnat perjantaina – Reilu sata lähetettiin kotiin Ylivieskassa, joista puolet vapautuu heti maanantaina ja puolet jää karanteeniin

Ylivieskan ja Alavieskan koulujen koronatartunnat eivät liity nuorison juhlintaan – Noin viisikymmentä varatoimina kotiin määrätyistä vapautuu takaisin kouluun maanantaina Ylivieskassa