Mielipide: Korkeakoulukentän kehittäminen on ajankohtaista nyt

Sanna Marinin hallitus teki merkittävän suunnanmuutoksen korkeakoulupolitiikassa vahvistamalla korkeakoulujen rahoitusta ja sivistyksen asemaa sekä selvittämällä korkeakoulujen autonomian nykytilaa. Marinin hallituksen linja oli täyskäännös aiempaan; Sipilän hallituksen koulutuspolitiikka johti korkeakoulutuksen leikkauksiin, henkilökunnan irtisanomisiin ja yliopistodemokratian sekä tieteen autonomian heikkenemiseen.

Korkeakoulukenttä on uudistunut viime vuosina rajusti. Vaikka isot yksiköt eivät ole koulutuksessa laadun tae, muutosvaatimukset ovat kohdistuneet pieniin yksiköihin. Ammattikorkeakouluissa yksikköjen sisäistä koulutustarjontaa on keskitetty, jolloin monet paikkakunnat ovat menettäneet vetovoimalleen tärkeän koulutusyksikön. Yliopistoja on kehitys vienyt suuriin yksiköihin, josta esimerkkeinä voidaan mainita yhdistymiset Joensuun ja Kuopion yliopistoissa tai Lahden ja Lappeenrannan koulutustarjonnassa sekä Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun hallinnossa. Samalla monet paikkakunnat ovat menettäneet pitkään palvelleita yksikköjään; tunnetuimpina Savonlinnan, Kajaanin ja Hämeenlinnan opettajakoulutuslaitosten siirtäminen kokonaan muualle. Korkeakoulutuksen tarjonta keskittyy vauhdilla suurimpiin kaupunkeihin.

Pari vuosikymmentä sitten neljä demarikansanedustajaa (Skinnari, Urpilainen, Elo ja Seppälä) vaativat omien alueidensa korkeakoulupalvelujen vahvistamista. Silloin pääministeri Lipponen (sd.) ja opetusministeri Rask (sd.) myönsivät tavoitteet perustelluiksi. Työstettiin yliopistokeskusmalli kuudelle paikkakunnalle. Konsepti toimii yhä; esim. Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius on ollut menestystarina. Perusta luotiin Chydenius Instituutin aikana innovatiivisen johtajansa Mikko Viitasalon määrätietoisen toiminnan tuloksena.

Suomalainen korkeakoulukenttä tarvitsee yhteisen näkemyksen. Alueemme korkeakoulutuksen suunnittelutyön aika on nyt, koska Sanna Marinin (sd.) hallitus on osoittanut koulutusmyönteisyytensä. Paikallisesti tarvitaan lähimpien maakuntien kesken yhteistyötä, jotta koulutuslaitoksemme voivat vahvistaa vetovoimaansa. Tämä edellyttää, että edunvalvontatyötä tekevät toimijat - korkeakoulut ja Kokkolan kaupunki mukaan luettuna - ottavat vahvemman ja aloitteellisemman roolin suunnittelutyössä.

Sanna Marinin hallitusohjelman korkeakoulupolitiikan tavoitteena on tukea ”korkeakouluja toimintansa omaehtoisessa kehittämisessä, vahvuuksien löytämisessä sekä keskinäisessä työnjaossa ja yhteistyön kehittämisessä”. Ohjelmassa korostetaan opetustyön järjestämistä yhteistyössä eri korkeakoulujen kesken. Hallitusohjelman viestiä pitää hyödyntää myös alueellamme tapahtuvassa korkeakoulujen, eli Centria Ammattikorkeakoulun ja Yliopistokeskus Chydeniuksen, kehittämisessä.

Monen alueen oma vetovoima ei riitä turvaamaan korkeasti koulutetun työvoiman saatavuutta. Laaja korkeakouluverkosto ja alueellamme toimivat oppilaitokset ovat työvoiman saatavuuden kannalta kaikkein keskeisin asia. Valtion tehtävänä on mahdollistaa tämä. Korkeakoulutuksen sivistystehtävä ja koulutetun työvoiman turvaaminen kulkevat käsikädessä. Eri puolilla maata on vahvaa, menestynyttä ja kansainvälistä eri alojen vientiyrittäjyyttä, jonka toiminnan turvaamiseksi tarvitaan korkeakoulutettua työvoimaa. Sama vaatimus kohdistuu moniin julkisiin ja yksityisiin palveluihin.

Korkeakoulujen verkosto on muuttunut ja muuttuu jatkossakin. Valonpilkahduksia ovat Centrian koulutustarjontaan palaava koneinsinöörikoulutus ja yliopistokeskuksella alkava varhaiskasvatuksen koulutuslinja. Kokkolassa olemme saaneet kokea myös muutoksen kylmiä tuulia; esimerkiksi ammattikorkeakoulumme koulutustarjontaa on supistettu, ja myös hallinnollisesti Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena toimivan yliopistokeskuksemme palveluja on ravisteltu, vaikka Kokkolan kaupungin vuosittainen tuki yliopistokeskukselle on pitkään ollut toista miljoonaa euroa.

Toivomme, että kaikki vastuulliset toimijat ovat nyt valmiita tarttumaan esittämäämme haasteeseen. Korkeakoulutuksen suunnittelutyössä on kyse ihmisistä, toimeentulosta, elinvoimaisuudesta ja tulevaisuudesta. Käytännölliset realiteetit huomioiden, on uskallettava katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Mikäli jäämme paikallemme, tulevaisuudestamme päättää joku muu. Voimme olla aktiivisina toimijoina huolehtimassa oman alueemme vetovoimasta ja koulutustarpeista vain oman aloitteellisuutemme kautta.

Yhteistä kehittämistä on edistettävä reilulla tavalla, yhdessä Centria AMK:n, Chydeniuksen, Kokkolan, Keski-Pohjanmaan liiton, alueen kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Meidän on yhdessä vastattava kysymykseen, kuinka varmistamme kehittyvät korkeakoulupalvelut alueellamme tulevaisuudessa.

Tomi Hämäläinen, YTM, väitöskirjatutkija, Kokkola

Tiina Isotalus, HTM, kaupunginvaltuuston pj. Kokkola

Emilia Teerikangas, TM, AmO, Kokkola

Ville Urpilainen, KTM, HTM, liiketoimintajohtaja, Kokkola