Antti Savelan kolumni: Kokkotyö-säätiön konkurssi voi pirstaloida maakunnallisen työvoimapolitiikan

Kokkotyö-säätiö asetettiin konkurssiin Pohjanmaan käräjäoikeudessa maanantaina ja työntekijät irtisanottiin samana päivänä. Muiden konkurssien tavoin palkka juoksee vain kaksi viikkoa palkkaturvan kassasta.

Säätiön työntekijöiden ja työllistettävien kohtalo on julma. Työntekijät joutuvat saman tien tyhjän päälle ja työllistetyt etsimään turvaa muista alan toimijoista, joita onneksi alalla näyttää olevan.

Mitä sitten Kokkotyö-säätiön tilalle. On varsin luultavaa, että säätiö on päivänsä nähnyt. Jatkossa toiminta järjestetään uudelta pohjalta. Veikkaan yhtiö-mallia. Maakunnan kunnat voivat perustaa yhtiön ja pyörittää vaikeasti työllistettävien töitä ja koulutusta sen kautta. Säätiön pesä on varmasti valmis myymään irtainta omaisuutta jos vain hinnasta sovitaan.

Sekin on mahdollista, että maakunnassa kunnat ostavat säätiön kunnittaisen irtaimiston ja pistävät toiminnan pystyyn omana työnä. Sama vaihtoehto houkuttelee kuuleman mukaan myös Pietarsaaressa. Näyttääkin siltä, että Kokkotyö-säätiön myötä on vaarassa hävitä yksi maakuntaa ja Pietarsaarta yhdistävä instituutio.

Tämä olisi sääli. Säätiö on ollut maakunnallinen toimija, joka on lisännyt vuoropuhelua maakunnan pienten ja suuren Kokkolan välillä. Koska Soite suurena palveluiden ostajana on maakunnallinen, olisi hyvä, jos myös työllisyyspalveluiden tuottaja säilyisi maakunnallisena. Jo tällä viikolla kunnat ja Soite hahmottelevat yhteistyön uutta suuntaa.

Kokkotyösäätiön toiminnan ruotimista seuratessa on tullut myös skeptisiä ajatuksia. Olisiko joku muu toiminta kuin tukityöllistäminen nostettu tikun nokkaan näinkin pienten tappioiden vuoksi. Ja syntyikö tappioita itse asiassa lainkaan. Kuten olen jo lausunut joskus kommenttiosuudessa, Kalajokilaaksossa vaikeasti työllistettävät työllistetään pääosin kunnan omana toimintana eikä "tappiota" eritellä muusta budjetista. Tuntuu jopa siltä, että varsinkin Kokkolassa vaikeasti työllistettävän tukeminen näyttää olevan jollain muotoa vähemmän arvokasta tai sitten se on jostain muusta syystä tarkan sihdin alla. Toivottavasti olen täysin väärillä jäljillä.