Kolpin esikoulussa Pedersöressä on todettu covid-19-tartunta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pedersören Kolpin esikoulussa on todettu covid-19-tartunta.

Henkilöllä, joka on oleskellut Kolpin esikoulussa 4.–5.2.2021, on todettu koronavirusinfektio. Henkilö on ollut oireeton, mutta mahdollisesti tarttuva.

Esikoulun oppilaat ja henkilökunta asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi viimeisestä altistumisesta eli 18. helmikuuta asti.

Sosiaali- ja terveysviraston tartuntatautitiimi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä heihin.