Kukkula, Kokkokumpu vai Roskaruka? Rakkaan lapsen nimen vaihtaminen on esillä huomenna Kokkolan nimistötoimikunnassa

Outi Airola

Kaupungin nimistötoimikunta pohtii keskiviikkona uusia nimiä sekä Kokkolan vanhoille teille ja paikoille että aivan uusille alueille. Kaikkeinkuumin keskustelu syntynee Roskarukan nimestä. Roskaruka on rakennettu vuosituhannen alussa ja se oli silloin Suomen ensimmäisiä lähiliikuntapaikkoja. Vaikka nimi painettiin papereihin muotoon "Halkokarin lähirinne", se ei ole ottanut tulta.

– Se nimi on lähes tuntematon nimi kokkolalaisille. Roskaruka taas sopii meidän paikkakuntalaisten suuhun, mutta ulkopuolisille se ei välttämättä avaudu, sanoo kaupunginpuutarhuri Sini Sangi.

Nimi juontaa juurensa alueen vanhasta maankaatopaikasta, jätemäestä, josta ihmiset keksivät tehdä pulkkamäen vuosikymmeniä sitten. Lempinimi "Roskaruka" jäi elämään.

– Sillä se tunnetaan, vaikka moni pitää nimeä myös rumana, tietää Sangi.

Kun aluetta tänä vuonna ehostetaan ja sinne rakennetaan ulkokuntosali, uudet kuntoportaat, leikkialue, parempi skeittipaikka ja muuta mukavaa, nimeä haluttaisiin päivittää. Ehdotusten joukossa on myös Kukkula, joka nousi uuteen suosioon Kokkolan brändityön lipsahduksen johdosta.

– Se on noussut esiin muutamassa yhteydessä, joten se on mukana pohdinnassa, sanoo Sangi.

Jo viime syksynä kaupunkilaiset saivat ehdottaa uutta nimeä Roskarukalle kaupungin nettisivuilla olleen kyselyn kautta. Kaikkiaan 808 ihmistä halusi kantaa kortensa kekoon. Peräti kolme neljäsosaa vastaajista (75%) oli sitä mieltä, että alueen nimi voi olla edelleen Roskaruka. Vain kymmenesosa (10%) kannatti Halkokarin lähirinnettä. Ääniä saivat sellaisetkin vaihtoehdot kuin Kokkokumpu, Pikkuruka, Halkis, Roskiksen liikuntaparatiisi, Halkoruka, Halpit (Halkokarin alpit), Rantatien lähiliikunta ja Rukan rölli. Kukkula ei vielä tuolloin ollut esillä.

Vastausten perusteella käyttäjät toivovat myös brändin kirkastamista. Olisiko Kukkula juuri sitä?

– Kukkula on ainakin siinä mielessä varteenotettava, että se on meidän korkein kukkula, sanoo Jungar.

Muitakin nimiä pohditaan kokouksessa. Yksi tärkeimmistä on teollisuusalue Kruunupyyn risteyksen kupeessa: sille haluttaisiin nimi, joka kertoo, että kyseessä on Kokkolan eteläinen portti. Kun kaupungissa on jo Lahdenperän veneteollisuusalue nimeltään Marinegate, samalta pohjalta voisi löytyä nimi tällekin alueelle.

– Maakuntakaavassa se on laaja työpaikka-alue, jonne mahtuisi esimerkiksi akkuteollisuutta. Sen nimi voisi olla Wattigate, Woimapark tai vain Eteläportti. Nämä ovat ehdotuksia, jotka voisivat korvata nykyisen Kruunupyynharjun, sanoo kaavoitusarkkitehti Jenny Jungar.

Nyt halutaan nimet myös sekä Santahaan kuntoradalle ja laavulle että Kippari-hallille johtavalle tielle, joka lähtee Tehtaankadulta.

– Nämä ovat kuitenkin pitkiä tienpätkiä ja teillä olisi hyvä olla nimet siltäkin varalta, että alueella sattuu jotakin, sanoo Jungar.

Osa keskiviikon nimenmuutoksista liittyy myös vanhaan perinteeseen, jossa ruotsinkieliset nimet ovat jääneet pohjaksi suomenkielisille teille. Näin on esimerkiksi Vatungissa, jossa nykyiset teiden nimet ovat Vattunginteitä.

– Pohdimme, pitäisikö sieltä ottaa se ylimääräinen t-kirjain pois, kertoo Jungar.

Kaupungin nimistötoimikunnassa istuu kaupunkiympäristön asiantuntijoiden lisäksi niin kyläyhdistysten väkeä kuin kaupunginhallituksen edustuskin. Se päättää nykyisin nimistä itsenäisesti.