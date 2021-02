Terapiatakuu -kansalaisaloite on eduskunnassa sosiaali-, ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä. Terapiatakuu-kansalaisaloitteen takana on kaksikymmentäneljä mielenterveysjärjestöä. Kyseinen aloite tarkoittaa käytännössä sitä, että hoitoa tarvitsevan on päästävä tarvitsemaansa terapiaan, tai sitä vastaavaan mielenterveyttä tukevaan palveluun kuukauden sisällä.

Tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyden häiriöt ovat koululaisten, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Terapiatakuu -kansalaisaloitteen tavoitteet ovat siis äärimmäisen tärkeitä. Tällä hetkellä jonot ovat pitkiä, ja avun tarpeen kartoitus kestää. Mielen hyvinvoinnin kannalta on oleellista lähteä lyhentämään jonoja ja taata apu sitä tarvitseville.

Mielenterveyden häiriöiden hoidon kustannukset eriarvoistavat suomalaisia. OECD-raportin läheisempi tarkastelu tuo ilmi sen että köyhyyden ja heikentyneen mielenterveyden yhteys on Suomessa ilmeinen. Eri tuloryhmien välinen ero masennuksen esiintyvyydessä on Suomessa Euroopan maista korkein. Pahoinvointi kasaantuu esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkinen huonovointisuus sekä vanhempien jaksaminen ovat usein kytköksissä toisiinsa. Mikä on itsessään jo surullinen ja valitettava ilmiö, jonka parantamisen eteen myös kuntapäättäjät voivat tehdä valintoja.

Maamme hallitus on käynnistänyt toimenpiteitä, jotka ovat tärkeitä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitamisessa. Erikoissairaanhoidon lisäksi on myös huolehdittava perusterveydenhuollon psykiatrisista palveluista. Kouluille on saatava lisää psykologeja. Tällä hetkellä Kokkolan kaupungillakin on useampi koulupsykologin paikka auki, vailla tekijää.

Terapiatakuu -kansalaisaloite on aloite, jonka ajankohtaisuus ja tärkeys on kiteytynyt nyt korona-aikana. Koronakriisi on hankaloittanut entisestään jo ennen pandemiaa vaikeassa tilanteessa olleiden asemaa. Mielenterveysongelmien ilmenemiselle tai pahenemiselle riski on kasvanut poikkeusolojen aikana. Terapiatakuu ei yksin ratkaise ongelmaa. Lisäpanostuksia tarvitaan erityisesti kouluterveydenhuoltoon sekä opiskelijahuoltoon ja lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen.

On kyettävä auttamaan apua tarvitsevia, sekä lisäämään erityisesti lasten ja nuorten arkeen tekijöitä jotka ylläpitävät ja tukevat mielen hyvinvointia. Samalla meidän on rohkaistava lapsia ja nuoria puhumaan mielenterveydestä ja tarjottava heille mahdollisuus tulla kuulluksi. Mielenterveyden ja siitä huolehtimisen ei kuuluisi olla tabu.

Lotta Liedes, Kuntavaaliehdokas, Kokoomus

Emma Haapasaari,

Kuntavaaliehdokas, SDP