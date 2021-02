Vaasan keskussairaala on siirtynyt täysvalmiuteen heikentyneen koronatilanteen vuoksi – Viikon aikana 113 uutta koronatartuntaa

Vaasan keskussairaala on siirtynyt tiistaina täysvalmiuteen alueen heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi. Tällä hetkellä koronapositiivisten potilaiden hoitopaikkamäärää on laajennettu kymmeneen hoitopaikkaan, Vaasan sairaanhoitopiiristä kerrotaan.

Keskussairaala on valmistautunut myös avaamaan koronapotilaiden hoitoon tarkoitetun osaston. Osasto voidaan avata vuorokauden kuluessa siitä, kun sen avaamisesta päätetään.

Sairaalassa hoidetaan tällä hetkellä kahdeksaa henkilöä, joilla on todettu koronavirus. Erillinen osasto avataan, jos määrä kasvaa nykyisestä. Täysvalmiuteen siirtyminen ei tällä hetkellä vaikuta sairaalan muuhun toimintaan.

Kuluneen seitsemän vuorokauden aikana Pohjanmaalla on todettu 113 uutta koronavirustartuntaa. Testejä on otettu keskimäärin 400 päivää kohden. Karanteenissa on tällä hetkellä noin 1 200 henkilöä.

Tiistaina ilmeni 17 uutta tartuntaa. Tartuntamäärä on yhteensä 1 752 tapausta. Ilmaantuvuusluku on 123 ja positiivisten näytteiden osuus otetuista testeistä on 6,25 prosenttia.

Epidemian alusta lukien koko sairaanhoitopiirin alueella on kuollut kahdeksan henkilöä, jotka ovat sairastaneet viruksen aiheuttamaa tautia. Jatkossa sairaanhoitopiiri raportoi alueella tapahtuneet koronan aiheuttamat kuolemat kahden viikon välein.

– Tilanne on erittäin vakava, sillä kaikista suosituksista ja rajoituksista huolimatta tartuntamäärä jatkaa kasvuaan. Huolestuttavaa on myös se, että kaikkien tartuntojen alkuperää ei ole pystytty selvittämään, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Alueen kunnat ja koulut ovat toimineet sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan erittäin tehokkaasti altistustapauksissa. Luokkia ja koko kouluja on tarvittaessa siirretty etäopetukseen yhdessä päivässä.

Pohjanmaan pohjoisosan kunnista Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Uusikaarlepyy.

– Jatkamme tällä toimintatavalla ja sen tähden emme anna suositusta laajempaan etäkouluun siirtymistä. Tilanne vaihtelee alueella kuitenkin paikkakunnittain. Ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi valmistelemme toimenpiteitä, Kinnunen sanoo.

Harrastustoiminnasta Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä korostaa edelleen, että yli 20-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on suositeltu keskeytettäväksi. Koronakoordinaatiotyöryhmän suositus on, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Päätös on voimassa 31.3.2021 saakka.