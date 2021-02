Koulutuskeskus JEDU palaa lähiopetukseen maanantaina – Takana jo kahden kuukauden etäjakso: "Osa on selvinnyt hyvin, mutta osalle opiskelijoista tämä on ollut tosi hankalaa", sanoo rehtori Keijo Makkonen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjois-Pohjanmaalla toisen asteen ammatillista opetusta tarjoava koulutuskeskus JEDU palaa lähiopetukseen maanantaina 15. helmikuuta. Vaikean koronatilanteen vuoksi opetusta on järjestetty pääosin etäyhteyksien avulla jo kaksi kuukautta.

Koulutuskeskuksessa iloitaan siitä, että ovet voidaan jälleen avata opiskelijoille, kertoo rehtori Keijo Makkonen.

– Olemme todella tyytyväisiä ja iloisia siitä, että oppilaat tulevat ensi viikolla kouluun. Osa on selvinnyt etäopetuksesta hyvin, mutta osalle opiskelijoista tämä on ollut tosi hankalaa.

Makkosen mukaan opiskelijoiden suorituksia on kertynyt etäjakson aikana normaalia vähemmän ja kaikki opiskelijat eivät ole aina olleet opettajien tavoitettavissa.

– Yksi koulun tehtävistä on myös kasvatuksellinen. Ongelmallista on ollut, että kaikki opiskelijat eivät ole aina osallistuneet etäopetukseen, vaikka tietokoneiden pitäisi toimia ja niitä on lainattukin sellaisille, joilla ei koneita itsellään ole.

Erityisesti etäopetusjaksosta ovat kärsineet alat, joilla läsnäolo ja kädestä pitäen opettaminen on tärkeää, kuten erilaiset tekniikan alat sekä ravintola- ja hoiva-alat.

– Ehkä parhaiten etäopetus on toiminut esimerkiksi liiketaloudessa, missä tietokone on muutenkin opiskelijan työkalu, Makkonen lisää.

JEDU jatkaa siis etäopetusta vielä kuluvan viikon loppuun ja palaa lähiopetukseen ensi viikon maanantaina.

Lähiopetuksen alkaessa muistutetaan vahvasta maskisuosituksesta. Kaikkien opiskelijoiden suositellaan käyttävän maskia koulussa. Opiskelijat kustantavat maskit itse.

Koulu tarjoaa maskit siinä tapauksessa, jos opiskelija tekee esimerkiksi maskia vaativaa asiakastyötä, kuten kampaajan töitä.

Opiskelijoita muistutetaan, että koulussa pitää huolehtia käsien pesusta, turvavälien pitämisestä ja siitä, että opetukseen tullaan vain terveenä.

Lähiopetukseen pystytään siirtymään, koska koronatartunnat ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä laskussa.

Alueellinen koordinaatioryhmä antoi tiistaina suosituksen, jonka mukaan alueen toisen asteen oppilaitoksissa, eli lukioissa, ammattikouluissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa voidaan palata lähiopetukseen.

Linjauksen takana on hyvään suuntaan kehittyneen epidemiatilanteen lisäksi myös huoli pitkään jatkuvien rajoitusten vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin.