Ylivieskasta ja Alavieskasta nousi keskiviikkona uusia tartuntoja THL:n koronakartalle

Kalajokilaaksosta nousi keskiviikkona neljä uutta tartuntaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle. Ylivieskasta tuli THL:n päivitykseen kolme uutta tartuntaa ja Alavieskasta yksi. Koronakartta perustuu tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Ylivieskassa on viimeisen viikon aikana todettu runsaasti uusia koronavirustartuntoja, jotka ovat liittyneet Jokirannan ja Päivärinnan koulujen ketjuihin. Niiden vuoksi koulujen oppilaita ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin. Ylivieskassa on kirjattu THL:n koronakartalle nyt 72 varmistettua tartuntaa ja Alavieskassa 10.

Alueen muilla paikkakunnilla koronatapauksia on kirjattu THL:n kartalle seuraavasti: Kalajoki 19, Sievi 25, Nivala 27, Reisjärvi 13, Oulainen 17, Haapavesi 22, Pyhäjärvi 5 ja Pyhäjoki 8.

Koko maassa koronatapauksia on tilastoitu epidemian alusta lähtien 48 807. Tiistaina uusia tapauksia tuli 400.

