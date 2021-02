Uutisissa harvakseltaan pääsee uutisoimaan asiasta, joka tuntuu mukavan lämpöiseltä tuossa sydänalassa. Saa tunteen juurikin siitä, että nyt meni homma ihan oikein.

Useammin tietysti sapettaa sellaiset asiat, jotka eivät niin oikein tunnu menneen tai ovat oikein menneet, mutta hiukan rimaa hipoen.

Se mikä tuntui kivalta ja hyvältä uutiselta, oli Soiten hallituksen tekemä päätös palkita kaikki Soiten työntekijät. Tai ainakin heidät, joilla toimi tai virka on vähintään sen puolivuotta ollut voimassa. Saatesanoina lahjasataselle oli vielä, että tämä on lähinnä symbolinen ele, mutta kiitos siitä työstä, mitä Soiten työntekijät ovat tehneet raskaana korona-aikana.

Tietenkään satasen ePassi ei ole järin suuri. Sillä saaja voi ostaa itselleen vaikka teatterilippuja, konserttilippuja, hierontaa, liikuntapalveluja tai vaikka törsätä leffalippuihin.

Soiten henkilöstö on suuri ja rahaa on varattu ePasseihin kaikkiaan 225 000 euroa.

Kissa kiitoksella elää, on isoin valhe, jota totena toistellaan. Jokainen kissanomistaja tietää sen, että jos ruoka-aikaan yrittäisi silkkaa kiitosta katille tarjota kastikeannoksen sijaan, alkaa karvainen viisipiikkinen viuhumaan ja mirri mouruamaan. Pelkällä kiitoksella ei kukaan elä, ei kissakaan, mutta kiitosta on aiheellista antaa, aina kun siihen aihetta on.

Ilman muuta, jos maailma menisi oikein, meillä täällä Soiten alueella tehtäisiin sellaisen päätös, ettei hoitoalalla tarvitse yhdenkään henkilön työskennellä alle kolmosella alkavalla kuukausiansiolla. Meillä nostettaisiin sote-alan ansiotaso niin korkeaksi, että kaikki kisaisivat siitä, kuka pääsee tälle alueelle Soitessa työskentelemään ja tänne asumaan. Nuoret ja uudelleen koulutetut suuntaisivat kilvan opiskelemaan sosiaali- ja terveyspuolen alalle, koska siellä työ olisi arvokasta ja vieläpä hyväpalkkaista.

Valitettavasti suuriin palkankorotuksiin ei taida kuitenkaan kukaan uskoa.

Soitessa on totisesti henkilöstö kiitoksensa ansainneet. Jatkakaa hyvää työtä, pitäkää meidät terveinä ja kun olemme särki, rikki ja raihnaisia jatkakaa hyvää työtänne ja tehkää meistä terveitä jälleen. Olkaa sellaisia kuin olette, te teette hyvää ja arvokasta työtä niin korona-aikaan kuin muulloinkin.

Soiten päättäjille iso kiitos hyvästä päätöksestä, joka toivon mukaan ei valtuustossa kaadu.