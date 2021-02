Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ei nimi miestä pahenna, eikä rinnettä – Siksi on hyvä, että Roskaruka saa pitää nimensä

Kokkolan kaupungin nimistötoimikunta pohti keskiviikkona uusia nimiä sekä Kokkolan vanhoille ja uusillekin paikoille. Monet nimet syntyvät kansan suussa. Se koskee rakennuksia, puistoja ja jopa katuja. Paikkakuntalaisen tunnistaa kaikkialla siitä, että tämä ei välttämättä edes tiedä oikeata katuosoitetta, mutta rakennus tunnetaan kutsumanimellään.

Roskarukaksi kutsuttu rinne ja ulkoilualue on puhuttanut pitkin viikkoa Kokkolassa. Keskipohjanmaan verkkokeskustelu on käynyt suorastaan lämpimänä, kun nimiasioita on pohdittu. Moni meistä ei ole edes muistanut tai tiennyt, että parikymmentä vuotta vanha suosittu ulkoilupaikka on ollut virallisesti nimeltään Halkokarin lähirinne. Kuulostaa aika paperinmakuiselta.

Roskaruka-nimi on muuttunut ihmisten puheissa ainoaksi ja oikeaksi nimeksi. Paikkakuntalainen ei tule ehkä edes ajatelleeksi, että nimi ei mairittele mainiota paikallisrinnettä. Aluehan on alun perin syntynyt siten, että ihmiset alkoivat käyttää vanhaa maankaatopaikkaa pulkkamäkenä.

Roskarukan nimi tuli tarkasteluun siksi, että aluetta laitetaan kuntoon kuten Kokkolassa on tehty monessa muussakin kohteessa. Ulkokuntosali, kuntoportaat, skeittipaikka ja leikkipaikka tulevat tekemään alueesta todennäköisesti entistä suositumman.

Keskiviikkona kokoontunut nimistölautakunta ei päätynyt Kokkolassa viime aikoina suosittuun Kukkula-nimeenkään, vaikka toki rinne olisi sellaisenkin nimen korkeana kohteena voinut saada. Varsinainen "kansanäänestys" pidettiin ennen kuin positiivisen lopun saanut brändikohu syntyikään. Roskaruka saa siis pitää nimensä.

Katujen, alueiden ja rakennusten lempinimiä tai kutsumanimiä on vaikea muuksi muuttaa, jos ihmisten antama nimi on kuvaavampi ja kaikille tuttu. Valtakunnassa ja paikallisesti on nähty monta kertaa, että nimen vaihtaminen ei kerta kaikkiaan meinaa onnistua ellei sitten poikkeuksellisesti kuvaa yrityksen toimintaa tai alueen henkeä vanhaa nimeä paremmin. Siksi esimerkiksi Roskaruka on oikein hyvä ratkaisu.