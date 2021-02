Työkaveri yllytti Arttu Heikkilän hakemaan Temptation Islandiin. Heikkilä kertoo lähes unohtaneensa hakemuksensa, kun yhteyttä sarjasta otettiin. Hän mietti mukaan lähtemistä yön yli ja totesi, että se on "niin once in a lifetime -kokemus". Heikkilä arvelee, että ohjelmaa seurataan "frendien" kanssa ensi keskiviikosta lähtien.

Markku Jokela