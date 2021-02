Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kaivaustöitä ja hyviä sydämiä

★ ★ ★ ★

The Dig. Ohjaus Simon Stone, 2021 Netflix

Olen seissyt Julliberrien hautakummulla Kentissä. Kesäloman muinaislöytöni ei ollut ihan yhtä merkittävä kuin 200 kilometrin päässä sijaitseva Sutton Hoo. Kummut avattiin Suffolkissa vuonna 1938. Sieltä löytyi 600-luvun laivanrunko sekä satamäärin esineistöä. Tilan omistaja, leskirouva Edith Pretty palkkasi kaivauksiin itseoppineen arkeologi Basil Brownin. Lain mukaan löydöt kuuluivat maanomistajalle. Pretty päätti lahjoittaa aarteen British Museumille.

The Dig on filmi aikuiseen makuun. Carey Mulligan esittää sairaalloista, mutta vahvatahtoista Edithiä. Oscar-ehdokkaanakin ollut Mulligan on todellista henkilöä nuorempi, mutta vakuuttaa hiljaisella auktoriteetilla. Näyttelijähirmu Ralph Fiennes, 58, on yhtä kotonaan sankarin ja konnan osissa, vakavana ja koomisena. Hänen Basil Browninsa on kansanmies verenperintönään kiinnostus niin maanalaisiin kuin tähtitaivaankin saloihin. Kaivausten ympärille rakentuva työmiesten, tutkijoiden ja suvun yhteisö muodostaa pienoismaailman englantilaisista alkavan sodan varjossa. Lily Jamesin naimisissa olevan arkeologin ja Johnny Flynnin valokuvaajan välille syntyy romanssi, mutta vieraantuneen aviomiehenkin tilannetta ymmärretään.

Pretty ja Brown tietävät asemansa historian ketjussa. Keskinäinen luottamus kasvaa päivä päivältä kypsäksi ystävyydeksi. Elämänviisautta huokuva elokuva myöntää ihmisen rajallisuuden: ”Kaikki me epäonnistumme”, sanoo Brown äidin sairauden edessä voimattomalle pikkupojalle. Archie Barnesin lapsirooli ei jää koristeeksi, vaan saa puheenvuoron. Oikeakin Basil Brown halusi jakaa oppimaansa uusille sukupolville ja rohkaisi lasten mukanaoloa kaivauksillaan.

Muista brittiepookeista The Dig poikkeaa omaperäisillä ratkaisuilla. Osa niistä on lainattu mestari Terrence Malickin pelikirjasta. Vuoropuhelua kuullaan taustaääninä ja kuvat limittyvät toisiin pikemmin ajatuksenvirtaa kuin näköisrealismia totellen.