Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Ystävyyden korkea veisu – Stand by Me

★ ★ ★ ★ ★

Stand by Me – viimeinen kesä. Ohjaus Rob Reiner, 1986 Elisa Viihde Viaplay/Blockbuster

Kenenkään tähden kuolemaa en surrut niin kuin River Phoenixin. Sukupolvikokemus varmaan. Mutta eiköhän näyttelijän maitorahamonologi tässä elokuvassa uppoa ensikertalaiseenkin kuin veitsi voihin. Miten nuori Phoenix onnistui välittämään tuollaista surua vasta toisessa pitkässä filmissään? Rob Reiner on kertonut, että hän pyysi lapsinäyttelijää muistelemaan sellaista hetkeä, jolloin joku tärkeä aikuinen tuotti pettymyksen ja jätti vaille tukeaan.

Stand by Me – viimeinen kesä on ohjaajan merkittävin elokuva ja eräs tärkeimmistä Stephen Kingin teosten sovituksista. Filmi on myös yksi parhaista ystävyydenkuvauksista, samoin kuin elokuvalle nimenkin antanut Ben. E. Kingin laulu, tuo ystävyyden korkea veisu.

Stephen Kingin novellikokoelmassa nimenä on Ruumis (The Body). Tarinaa on pidetty kirjailijan henkilökohtaisimpana. Elokuva päättyy lapsuuttaan muistelleen, nyt aikuiseksi kasvaneen kirjailijahahmon lauseeseen: ”Minulla ei koskaan myöhemmin ollut sellaisia ystäviä kuin kaksitoistavuotiaana. Jeesus, onkohan kellään?”