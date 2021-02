Maria Kalaniemi ja Eero Grundström ajelevat Helsingin seudulta Pietarsaareen keikalle, vaikka Schaumansalista puuttuu yleisö – Duon albumi Mielo loisti kesän World Music Charts Europe -listan kärjessä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

– Onhan tämä erikoista aikaa, huokaa harmonikkataiteilija Maria Kalaniemi puhelimeen kertoessaan perjantain livekeikasta Pietarsaaren Schaumansalissa.

– Olen useammankin yhtyeen kanssa jutellut, että Schaumansaliin olisi kiva päästä esiintymään, ja nyt kun me ajamme Eero Grundströmin kanssa Pietarsaareen, ei siellä ole lainkaan yleisöä!

Kalaniemi tietää ja ymmärtää konsertteja kaipaavien fyysisen ikävän yhteiseen kokemukseen. Hän lohduttaa, että striimejäkin katsotaan tahoillaan, mutta yhdessä. Mukaan voi parhaassa tapauksessa tulla sellaisia, jotka eivät muuten lähtisi kuuntelemaan miten sujuu harmonin ja haitarin yhteispeli – joka muuten sujuu ja on aivan huikean kaunista tunnemusiikkia.

Kalaniemi sanoo, että sävellystyössään hän välittää tunteita. Purkaa nuotteihin niin elämän iloja kuin suruja. Kuulija voi astua tällaiseen tunteidenvirtaan esimerkiksi vuosi sitten julkaistun Mielon matkassa.

Maria Kalaniemen ja Eero Grundströmin Mielo on joutunut maailmalle aivan yksin, sillä korona pysäytti tämänkin duon keikat kuin seinään. Levyn kaikki kappaleet säveltänyt Kalaniemi toteaa leppoisasti, että hyvin on äänite maailmalla pärjännyt ilman tekijöitään. Emma-ehdokkaaksikin noussut levy kipusi kesäkuussa World Music Charts Europe -listalle kymmenen parhaan äänitteen joukkoon ja heinäkuussa levy oli jo kolmen kärjessä. Brittilehti Songlines valikoi heinäkuun numerossaan Mielon viiden tähden arviolla kahdenkymmenen parhaan uuden albumin joukkoon.

Koska Maria Kalaniemi opettaa myös Sibelius-Akatemiassa, hänen ei ole tarvinnut huolehtia toimeentulostaan samalla tavoin kuin freelancer-muusikoiden, joiden huolen hän ymmärtää ja jakaa. Omalla kohdallaan hän on kokenut, että koronavuosi on tuonut myös rauhaa. Ei ole pakko, eikä sen puoleen mahdollisuuttakaan, painaa tien päällä pää märkänä. Nyt voi ideoida ja luoda – aivan rauhassa omaan tahtiin. Kyllä Kalaniemikin myöntää, että välillä lähellä on myös mielen alakulo, mihin tässä lopulta joudutaan.

– Se, että olen puoliksi opettaja ja puoleksi muusikko, on oma valintani. Olen aina halunnut opettaa, minusta työskentely nuorten muusikoiden kanssa on vastavuoroista ja innostavaa.

Muusikon työtä hän tekee erilaisten kokoonpanojen kanssa. Erityisesti keskipohjalaisille tuttu työpari on pianisti Timo Alakotila, jota Kalaniemi kuvaa pitkäaikaiseksi ystäväksi ja työtoveriksi.

– Timon kanssa musisointi on luontevaa. Me vain istahdamme instrumenttiemme kanssa ja alamme soittaa. Tämä on hyvin terapeuttista.

Terapeuttista se on kuulijallekin – kaukana kavala maailma.

Maria Kalaniemi on kaksikielinen; äidinkieli on ruotsi ja isänkieli savo. Niinpä Schaumansalissakin kuullaan lauluja suomeksi ja ruotsiksi.

– Ohjelmistossa on Mielon kappaleita, vaelletaan metsissä ja merillä, mutta myös tangon taikaa ruotsiksi ja suomeksi sekä jepualaisia sävelmiä - eikös Jepua ole ihan Pietarsaaren nurkan takana?

Kalaniemi innostuu kertomaan löytämästään ähtäväläisten kyläpelimannien levystä, jota hän on soitattanut opiskelijoillekin.

– Siellä suunnalla on niin omaa musiikkiperinnettä, esimerkiksi jepualaiset menuetit ovat kiehtovia.

Perjantain suora konsertti Schaumansalista alkaa Keskipohjanmaan verkkopalvelussa www.keskipohjanmaa.fi klo 19, mutta "ovet avataan" jo puolta tuntia ennen

