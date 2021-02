Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Veneet menevät kaupaksi – Mökkeily -ja lähimatkailutrendi tukee veneostoksia

Venealan Keskusliitto Finnboat siirsi venemessut verkkoon. Vene Bår 21 esittelee ensimmäisen kerran tarjontansa virtuaalisesti helmikuun puolivälissä. Kyseessä on alan jokavuotinen supertapahtuma, joka saa nyt kokonaan uuden muodon.

Perinteinen Vene Båt -messut on Pohjois-Euroopan suurin venetapahtuma, jossa esitellään vuosittain noin 500 venettä. Esillä on myös veneilytarvikkeita, monenlaisia varusteita ja venepalveluita, vesiharrasteita ja kalastusta. Alan innokkaimpia harrastajia saapuu paikalle vuosittain noin 70 000. Tällä kertaa tapahtuma päätettiin siirtää hyvissä ajoin verkkoon, sillä koronatilanteen epävarmuus jätti paljon kysymysmerkkejä.

Pohjanmaan rannikolla veneala on erittäin tärkeä toimiala. Alan toimijoiden puolesta messujen peruuntuminen on äärimmäisen harmillista. Toisaalta veneitä menee kaupaksi, joten alan näkymät eivät sinänsä ole huonot. On arvioitu, että erityisesti pienten ja keskisuurten veneiden kauppa käy hyvin.

Venemessuille ei mennä pelkästään ostoksille vaan yhtälöön kuuluu tuttujen tapaaminen ja asiantuntijoiden kanssa keskusteleminen. Yhteisestä kiinnostuksen aiheesta on luonnollisesti hauska keskustella ja samalla voi haaveilla tulevasta veneilykaudesta. Kokkolalaista SarinsBåtar-yhtiötä johtava Thomas Sarin sanoo, ettei venemessujen peruuntuminen ole katastrofi. Tilauskanta on niin hyvä, että tekemistä riittää koko vuodeksi.Sillä, että messut jäävät kerran väliin, ei ole mitään merkitystä, sanoo Sarin Keskipohjanmaassa.

Viime vuoden helmikuussa, kun messut järjestettiin viimeksi, koronapandemian laajuudesta ei ollut mitään tietoa. Vuosi sitten myynti pysähtyi aluksi kuin seinään, mutta rajoitusten hellittäessä venekauppa lähti vahvaan kasvuun. Hyvä vauhti näyttää siivittävän venekauppaa nytkin.

Venealan Keskusliiton Finnboatin toimitusjohtajan Jarkko Pajusalon mukaan ihmisten herännyt mökkeilyinnostus ja lähimatkailua suosiva trendi on yksi venebisnestä tukeva asia. Kälviäläisen Linex-Boatin toimitusjohtaja Simon Lindqvist on yksi venemessujen kymmenistä tuhansista vakiokävijöistä. Vaikka verkkomessut ei ajatuksena sytytä, on yrityksen tilauskanta hyvä. Se on tietysti pääasia.

Tänä vuonna venemessuille saattaa virtuaalisesti "lähteä" sellaisiakin messuvieraita, jotka eivät normaalisti matkustaisi Helsinkiin veneitä katselemaan. Tapahtuma alkaa perjantaina.