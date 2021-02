Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielipide: Oikeusministeri ei päätä vaalien ajankohtaa

Pietarsaaren kaupunginhallituksen jäsen Kari Koskela (sd.) väittää keskiviikon Keskipohjanmaassa (10.2) että minä oikeusministerinä päättäisin puoluepoliittista hyötyä tavoitellakseni järjestää kuntavaalit niiden lainmukaisena ajankohtana. Syyksi Koskela epäilee halua varmistaa puolueelleni suotuisa vaalitulos.

Koskela on väärässä. Todettakoon se tässä yksiselitteisesti: Oikeusministeri ei päätä vaalien ajankohtaa. Vaalien ajankohta on määritetty laissa, ja kynnys niiden siirtämiseen on korkea. Kaikkien yhdeksän eduskuntapuolueen johto, mukaan lukien Koskelan oman puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sekä puoluesihteeri Antton Rönnholm, kannattavat vaalien järjestämistä huhtikuussa.

Päävastuu vaalien käytännön järjestelyistä on kunnilla. Vaalilain 10 §:n mukaan valtioneuvostossa oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena. Tässä roolissa oikeusministeriö muun muassa ohjeistaa muita vaaliviranomaisia. Oikeusministeriö on ohjeistanut kuntia ensimmäisen kerran 1.10. lähetetyllä kirjeellä, jossa oikeusministeriö korosti, että kunnan on huolehdittava siitä, että äänestyspaikkoja on riittävästi, äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan pitää turvavälit, että ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat ja vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi.

Jos henkilön kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei äänestyspaikalle pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hän voi pyytää kotiäänestystä. Syy voi olla myös korona, esimerkiksi niin, että henkilö on määrätty karanteeniin kotiinsa. Jos riskiryhmäläinen on hoidettavana laitoksessa, hän voi äänestää siellä toimitettavassa ennakkoäänestyksessä. THL:n kannan mukaisesti koronaan sairastumisen vuoksi eristetyn osalta kotiäänestys ei terveysturvallisuuden vuoksi ole mahdollinen.

Kunnille lähetetään lähipäivinä yksityiskohtaiset ohjeet tarvittavista erityisjärjestelyistä, kun vaalit toimitetaan koronatilanteessa. Terveysturvallista äänestämistä käsitellään myös kuntien vaaliviranomaisille järjestettävässä vaalikoulutuksessa.

Luonnollisesti koronatilanteen kehitystä seurataan koko ajan ja jos tilanne menisi niin pahaksi, että joutuisimme ottamaan poikkeusolot uudestaan käyttöön, on selvää, ettei vaaleja voida järjestää huhtikuussa.

Vaaleissa on kyse demokratian peruspilareista. Siksi minusta on erittäin tärkeää, että niistä päätetään parlamentaarisesti yhdessä.

Anna-Maja Henriksson,

Oikeusministeri