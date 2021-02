Ylivieskan Kiviojan koululla on todettu koronavirustartunta – Jo kolmas koulu Ylivieskassa

Ylivieskan kaupunki tiedotti perjantaina, että Kiviojan alakoululla on todettu yksi koronavirustartunta. Kyseessä on tartunta, josta peruspalvelukuntayhtymä Kallio on tiedottanut 12.2. Tartunnan saanut ja tartunnalle mahdollisesti altistuneet on asetettu karanteeniin.

Kivioja on nyt Ylivieskan kolmas koulu, jossa on todettu koronaa. Viime viikolla koronatapauksia alkoi löytyä Päivärinnan ja Jokirannan kouluista, joista Jokiranta siirtyi koronan vuoksi etäopetukseen torstaina.

Ylivieskan kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että lievienkin oireiden ilmaantuessa oppilaiden ja henkilökunnan tulee jäädä kotiin ja hakeutua koronavirustestiin.

– Pelkkien oireiden perusteella ei voida päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. On tärkeää muistuttaa niin lapsia ja nuoria kuin aikuisiakin hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä.