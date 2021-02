Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hukkumiskuolema on ehkä tyhmin itselle vahingossa aiheutettu elämän loppu. Ihan pelkkiä vastustamattomia onnettomuuksiakin tietysti sattuu, mutta usein on kyse humalassa toikkaroinnista, yksin uidessa sattuneesta sairaskohtauksesta tai heikkojen jäiden läpi vajoamisesta.

Heikot jäät ovat edelleen ajankohtainen asia, vaikka eletään sydäntalvea. Viranomaiset ja ammattikalastajat kehottavat yhä välttämään meren jäällä liikkumista Pietarsaaren, Kokkolan ja Kalajoen edustoilla.

Lunta on tullut runsaasti, joten maalle ajetut hiihtoladut ovat mitä parhaimmassa iskussa. Kävellä voi edelleen samoja kevyen liikenteen väyliä kuin kesälläkin, vai onko jollakulla tapana kävellä kesällä vetten päällä? Saivartelua, tiedetään, mutta liian moni ihminen on vajonnut jäihin ja hukkunut Keski-Pohjanmaalla tämän talven aikana. Jos et mene jäälle, et voi vajota niiden läpi.

Jäät näyttävät hienoilta lumipeitteen ansiosta, mutta alla voi piillä vain muutaman sentin jääkerros. Meri velloo valtoimenaan vielä monessa paikassa lähellä rantaa.

Esimerkiksi Kalajoella on Hiekkasärkillä niin hyvät mahdollisuudet kävellä rannalla, etten näe mitään syytä lähteä merelle. Moottorikelkoille on omat merkityt reittinsä, joten niilläkään ei tarvitse liikkua henkensä kaupalla haperolla jäällä. Pilkkiminen – minusta se on lähinnä hengenvaarallista hommaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toivotaan tietysti, että pakkaset jatkuvat sen verran kireinä, että jäät ehtivät vahvistua viikon päästä alkaville hiihtolomaviikoille. Lähimatkailu on silloin varmasti voimissaan ja lomalaiset viettävät mielellään aikaansa terveysturvallisesti ulkona.

THL:n johtaja Mika Salmiselta on jo hyvän aikaa sitten mediassa kysytty vinkkejä turvalliseen hiihtoloman viettoon. Uskon, että suomalaiset klaaraavat hiihtolomailun ilman paimennusta vähintään yhtä kunnialla kuin joulunvieton pohjoisen hiihtokeskuksissa. Joitain tartuntoja levisi kyllä, mutta mitään räjähdysmäistä ei tapahtunut, kuten ennakkoon pelättiin.

Tätä kirjoittaessani on perjantai, jolloin Keski-Pohjanmaalla varmistui ensimmäiset muuntovirustapaukset.

Epidemiatilanne voi olla tänään hyvin erilainen kuin kolme päivää sitten. Voimme hetkessä humahtaa jään läpi.