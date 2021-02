Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokotteiden jakoperusteet on syytä avata

Koronarokotteen on saanut Suomessa tähän mennessä runsaat 197 500 ihmistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi perjantaina, että rokotteen toisen annoksen heistä on saanut nyt noin 64 000. Yli 80-vuotiaista rokotteen on saanut yli viidesosa.

Tartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa tällä hetkellä vajaat 91 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa. Koko epidemian aikana Suomessa on raportoitu lähes 50 000 koronatartuntaa. Koronatilanne vaihtelee alueittain, mutta vuoden mittaan tilanteet ovat muuttuneet moneen kertaan. Keskipohjanmaan levikkialueellakin eletään tilanteessa, jossa osassa kuntia on hyvinkin rauhallista.

Ruotsin Skellefteåsta on levinnyt jopa brittimuunnosta Suomeen ja Keski-Pohjanmaalle. Nämä ovat tilanteita, joita kukaan ei toivoisi. Tartunnoista voi tulla kohtuuttomiakin paineita yrityksille, joissa sairastuneita on. Koronavirustartuntoja ilmenee yhä lisää myös Ylivieskassa. Yhteensä Kallion alueen asukkaita on karanteenissa noin 270. Kalajoella Attendon mielenterveyskuntoutujien Helmakoti-palvelukodissa on todettu koronavirustartunta kahdella henkilökunnan jäsenellä ja yhdellä asukkaalla. Tapaus katsotaan joukkoaltistumiseksi.

Koronarokotteesta on puutetta ja siihen, että jokainen suomalainen on saanut kaksi rokotetta, menee kauan. Rokotevalmistajien vaikeudet ja hitaat toimitukset vaivaavat muitakin maita kuin Suomea. Miksi rokotteen saaminen vie niin kauan, kysyvät kansalaiset.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten mediakahveilla perjantaina keskusteltiin rokotteiden saatavuudesta. Soiten infektiolääkäri Marko Rahkonenkin nähtiin poikkeuksellisesti hiukan ymmällään. Hänen mielestään rokotteiden jako on vähän arvoitus. Hänen mukaansa rokotemäärät eivät ole menneet sairaanhoitopiireittäin aivan väkimäärän suhteessa, kerrotaan Keskipohjanmaassa.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi kertoo, että jakoperusteita on tivattu THL:ltä. On ymmärrettävää, että kuntayhtymääkin harmittaa, jos toinen sairaanhoitopiiri saa selvästi enemmän rokotetta väkimäärään nähden kuin toinen. Erityisesti, jos perustelut eivät ole selvillä. Perusteet on avattava, mutta epätietoisuudesta ei voi moittia paikallisia viranomaisia.