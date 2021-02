Käsijarru päällä ei pärjää – Peruspeli riitti voittoputkessa etenevälle Hurrikaanille, kun Tiikerit puolestaan hakee tasoaan



Ei nyt oikein lähde liikkeelle Kokkolan Tiikereiden peli lentopallon Mestaruusliigassa. Kun käsijarru on päällä, tasoitus on liikaa, kun vastassa on voittoputkessa seilaava vastustaja.