Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Jokainen meistä voi huomata lähimmäisen – Hyvää ystävänpäivää

Arja Saijonmaan laulussa ystävän tunnistaa monesta asiasta. Ehkä sanat ovat naiivit, mutta onhan niissä totta aika paljon. "Anna meren se selvittää, kuka viereesi jää."

Ystävät ovat ihania hyvinä hetkinä ja juhlan aikaan, mutta ehkä asiat testataan toisenlaisissa tilanteissa nimittäin silloin, kun pitää nähdä vaivaa ja käyttää aikaa toisen ihmisen puolesta. Parhaimmillaan ystävyys on kenties sitä, että välimatka ja -aika eivät haittaa. Tai että toinen tajuaa puolesta sanasta, mitä ystävän mielessä liikkuu.

Jos ystävyyden vastakohta on yksinäisyys, on liian moni ihminen ilman ystävää. Varmaankin jokainen tuntee itsensä joskus yksinäiseksi. Se voi tapahtua ihmisten ympäröimänä tai yksin ollessa. Se saattaa olla sitä, ettei koe kuuluvansa joukkoon tai sitä, ettei kukaan huomaa. Pahimmillaan se on sitä, että on oikeasti yksin ja yksinäinen. Myös tutkimukset kertovat karua kieltä yksinäisyyden määrästä Suomessa.

Lähes joka kolmas suomalainen kokee juuri nyt yksinäisyyttä. Suurelta tuntuva luku käy ilmi tällä viikolla julkaistusta SPR:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Korona pahentaa tilannetta, koska monet normaalit mahdollisuudet tavata ihmisiä ovat poissa. Kysymys ei ole missään tapauksessa pelkästään koronasta vaan aiemmatkin tutkimukset tukevat käsitystä, että yksinäisyys on yleistä. Yksinäisyys on valtakunnallisesti lisääntynyt erityisesti yli 65-vuotiailla, yksinasuvilla, pienituloisimmilla ja työelämän ulkopuolella olevilla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valtioneuvoston tiedepaneelin selvityksessä viime vuonna arvioitiin lasten ja nuorten tilannetta. Tiedepaneelin mukaan yksinäisyys korostuu kriisiaikana terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijänä. Moni nuori onkin järjestöjen kyselyn perusteella kokenut itsensä yksinäiseksi ja kärsinyt ystävien puutteesta koronapandemian aikana. Nyt onkin tehtävä kaikki mahdollinen, että lapsista ja nuorista ei tule koronan uhreja.

Jokaisella tai ainakin monella on mahdollisuus vaikuttaa toisten ihmisten kokemaan yksinäisyyteen työpaikoilla, harrastuksissa ja kaikissa kohtaamisissa. Juuri sinä saatat olla ainut ihminen, joka pysähtyy vaihtamaan muutaman sanan säästä tai koronasta. Pienikin hetki voi vaikuttaa siihen, että ihminen tulee kohdatuksi ja huomatuksi. Pienellä hetkellä voi olla toiselle ihmiselle valtava arvo.