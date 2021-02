Jarno Herrasen urheilukolumni: Pyhäjärven SM-hiihdot olivat taas yksi osoitus siitä, että landella osataan kisat järjestää

SM-hiihdot on Pyhäjärven Honkavuorella saatu pidettyä. Parhaat saatiin kolmen päivän aikana selville ja SM-mitalit ansaittuihin osoitteisiin.

Edellisen kerran olin SM-hiihdoissa työkeikalla kolme vuotta sitten Vantaalla. Stadin kupeessa tuli silloin vietettyä kolme päivää, Pyhäjärvellä olin paikalla vain sunnuntaina. Järjestelyiden osalta lande peittosi pääkaupunkiseudun puhtaasti.

SM-hiihdot olivat kyseisinä päivinä minun työpaikkani. Vantaalla oli työskentelyyn liittyvää säätämistä vähän siellä sun täällä, mutta Pyhäjärvellä homma toimi moitteetta. Varmaan koronalla oli osuutensa asiassa, mutta erittäin selkeästi oli kaikki järjestetty.

Pyhäjärven SM-hiihdot menevät samaan kastiin syyskuussa 2019 Ylivieskassa järjestettyjen SM-viestien kanssa. Kummallakin kerralla landella osoitettiin, että toimivat järjestelyt ovat kiinni ammattitaitoisesta väestä, eivät henkilöiden määrästä. Kun kisat vedetään läpi toisensa jo entuudestaan tuntevalla porukalla, vasen käsi tietää koko ajan mitä oikea tekee.

Koska yleisöä ei voitu paikalle päästää, tuli siitä järjestäjille takkiin useampi kymppitonni. Toivotaan, että Hiihtoliitossa ollaan sen verran fiksuja, että Pyhäjärvi saa mahdollisimman pian järjestettäväkseen Suomen Cupin kisan tai jonkin muun isomman kisan. Kyllä Honkavuorella kehtaa kisat järjestää. Ja jos karttaakin katsoo, niin kovin lähellä Suomen maantieteellistä keskipistettä Pyhäjärvi on.

Pääasia Honkavuorella tietysti oli hiihtää SM-mitaleista sekä samalla antaa viimeisiä näyttöjä MM-kisoja ajatellen. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että eipä siellä mitään niin ihmeellistä tapahtunut, että MM-valinnat olisivat mutkistuneet. Kovat olivat kovia Iivo Niskasen johdolla.

Jos jotain mietittävää jäi, niin yksi kysymysmerkki on Pohti Ski Teamin tämän hetken ykköstykki Joni Mäki. Vaasalaislähtöinen hiihtäjä on osoittanut potentiaaliaan maailmancupin aika-ajoissa, mutta siihen se on jäänyt. Välieräpaikkaa Mäki ei onnistunut Ruotsin maailmancupeissa lunastamaan, ja jossiteltavaa jäi myös Pyhäjärven parisprintistä, jossa Mäki jäi parina toimineen Juuso Haaralan kanssa mitalien ulkopuolelle.

Pikkuisen pitää Mäen vielä ns. rintakarvoja kasvattaa, että jatkopaikka irtoaa myös erävaiheesta. No, kenties Oberissa sitten.

Miesten puolella 2000-luvun alussa nähtiin sattuneesta syystä iso sukupolvenvaihdos. Uuden tulemisen aloittivat Matti Heikkinen ja Sami Jauhojärvi, jotka toki ovat omat aktiiviuransa jo lopettaneet.

Nyt johtotähtenä tuikkii Iivo Niskanen, mutta tulokset nuorten MM-kisoista osoittavat, että manttelinperijöitä on tulossa. Tiistaina nuorten MM-kultaa sprintissä voittanut, Pohti Ski Teamin mahdollinen tulevaisuuden ykköstykki, Niilo Moilanen eteni aikuisten SM-kisoissakin välieriin saakka.

Eikä Moilanen suinkaan ole ainoa potentiaalinen suomalaisnuorukainen. Toivotaan, että kehitys jatkuu samanlaisena, niin Suomen mieshiihdolla ei ole hätäpäivää senkään jälkeen, kun Iivo päättää suksia pois kilpaladuilta.