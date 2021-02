Kokkolan liettualaisesta ystävyyskaupungista pelaaja KPV:n keskikentälle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jalkapallon Ykkösen Kokkolan Pallo-Veikot on tehnyt vuoden 2021 loppuun ulottuvan sopimuksen liettualaisen keskikenttäpelaaja Karolis Chvedukaksen kanssa. 29-vuotias Chvedukas on pelannut urallaan 20 A-maaottelua Liettuan paidassa.

Keskikentän keskustassa, joko hyökkäävässä tai puolustavassa roolissa viihtyvä, Karolis Chvedukas on kotoisin Kokkolan ystävyyskaupunki Marijampolesta. Hän on 174-senttinen FK Suduvan kasvatti, jolla on kokemusta Kroatian, Puolan, Irlannin ja viimeksi Maltan sarjoista.

– Lyhyt keskustelu valmentaja Niko Kalliokosken kanssa kertoi paljon. Innostuin seurasta ja sen tavoitteista. Odotukseni on, että joukkue taistelee sarjan kärkisijoista ja tahdon olla osaltani mahdollisimman tärkeä osa joukkuetta, sanoo Chvedukas KPV:n nettisivulla.

Chvedukas saapuu Kokkolaan ja KPV:hen, kun koronarajoitukset sen mahdollistavat.