Tiikereiden päätyminen protestilistalle on mysteeri – Kokkolan kaupungin talousjohtaja Jari Saarinen: " Meillä on sen osalta vielä selvitystyö kesken, mutta meillä on viime viikon perjantailta kirjallinen lausunto perintäyhtiöltä, että he eivät ole trattaperintää panneet vireille Tiikereiden osalta"



Lentopalloseura Kokkolan Tiikerit Ry:n päätyminen protestilistalle ihmetyttää sekä seuran että Kokkolan kaupungin puolella. Clas-Olav Slotte

Keskipohjanmaa uutisoi viime viikolla Lentopalloseura Kokkolan Tiikerit Ry:n joutumisesta protestilistalle. Velkojana on Kokkolan kaupunki.