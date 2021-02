On hyvä yhtyä Mauri Lahden Tasapuolisuutta rokotuksiin -mielipidekirjoitukseen (KP 3.2.2021). Olen mielenkiinnolla seurannut Soiten tiedotteita ja kirjoituksia paikallisissa lehdissä. On luvattu lisätä rokotuspisteitä myöhemmin, tarpeen mukaan. Viimeisimmässä tiedotteessa ilmoitettiin yli 80-vuotiaiden joukkorokotusten alkamisesta, ei ollut rokotuspisteitä lisätty. Esitteessä kyllä kauniisti lukee: rokotuspisteitä voi tulla lisää, seuraa Soiten tiedotusta.

Mielestäni rokotuspisteitä tulee lisätä tässä vaiheessa heti, kun kyse on ikäihmisistä. Lisäksi tiedotteessa on huomautus: pyydämme läheisiä huolehtimaan, että iäkkäät sukulaiset saavat rokoteajan ja pääsevät rokotuspisteelle.

Toivon Soiten päättäjiltä tasapuolista kohtelua syrjäseutujen asukkaille. Miksi me Halsualla, Lestijärvellä, Ullavassa ja Lohtajalla emme saa rokotuspisteitä? Eikö päättäjät halua nähdä tai ymmärtää, että edellä mainituissa paikoissakin tarvitaan asiakkaiden tasapuolista kohtelua, kuten muissakin Soiten alueen kunnissa. Meillä Lestijärvellä ei ole kattavaa yleistä joukkoliikennettä. Monet joutuvat turvautumaan rokotuksen saamiseksi taksikyytiin, naapurin apuun ja omaisiin. Kaikki kuljetusmuodot aiheuttavat kustannuksia ja vaikeuksia ikäihmisille, sillä pisimmät matkat Toholammille ylittävät 100 kilometriä edestakaisin.

Yksi Soiten peruste lienee rokotteen säilyvyys. Kuitenkin Soiten kotihoidon piirissä olevat asiakkaat voidaan rokottaa kotihoidon käynnillä. Myöskin palvelutalojen asukkaat ja henkilökunta voitiin rokottaa paikan päällä. Ainakin näiden tietojen perusteella Soiten perustelut ontuvat pahemman kerran. Minusta on paljon helpompaa ja vaivattomampaa, jos 2–3 rokottajaa tulee kuntaan, kuin että kymmenet henkilöt kulkevat Toholammille. Tasapuolisuutta ja hyvää tahtoa tarvitaan Soiten palveluissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lumiseteli, mikä se on? Täysin uusi asia, joka tuli esille 23.1. Keskipohjanmaa-lehdessä. Soite on jo pitkään tarjonnut ikäihmisille ja muille huonokuntoisille niin sanottua lumiseteliä. Vuosittain Soite on jakanut noin 400 lumiseteliä, palkannut työntekijöitä avuksi lumitöihin, pihan hoitoon ja puiden pienimiseen. Onko tämä vain Kokkolaan tarkoitettu palvelu, sillä Halsualla ja Lestijärvellä tästä ei ole kuultu mitään. Erittäin hyvä palvelu Soitelta apua tarvitseville. Jälleen tiedotus ontuu. Mistä saa tietoa ja perusteet palvelun saamiseksi.

Soite jakaa erityyppisiä palveluja Keski-Pohjanmaan alueella joka kuntaan ja kaupunkiin. Nämä palvelut tulisi olla jokaisen saatavilla tasapuolisesti. Soite kamppailee tälläkin hetkellä säästöjen kimpussa, siinä tehtävässä ei varmaankaan unohdeta syrjäisiä kuntia. Peräänkuulutan päättäjiltä oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta päätöksien teossa niin palveluiden saatavuudessa kuin säästöissäkin.

Aimo Itäniemi,

Kunnanhallituksen jäsen (sd.),

Maakunnallisen vanhusneuvoston jäsen,

Kunnallisen vammais- ja vanhusneuvoston puheenjohtaja,

Lestijärvi