Kolmasosa yli 80-vuotiaista saanut koronavirusrokotteen Soitessa – Ensimmäiset riskiryhmäläiset voivat saada rokotteen jo tällä viikolla

Soiten koronarokotusmittarin mukaan 35 prosenttia Soiten alueella asuvista yli 80-vuotiaista on saanut rokotteen. Tämän väestöryhmän joukkorokotukset aloitettiin helmikuun neljäntenä päivänä.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on rokotettu kaikki asukkaat – lisäksi valtaosa yksiköiden henkilökunnista. Koronarokotukset laajenevat tällä viikolla Soiten alueella alle 70-vuotiaisiin, riskiryhmään 1 kuuluviin henkilöihin.

Aluksi tästä ryhmästä rokotetaan Soitessa kontrollissa olevia henkilöitä, kuten elinsiirto- ja syöpäpotilaita. Heihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä puhelimitse ja sovitaan rokotusaika.

Soiten alueella rokotettavia on yhteensä 57 919. Tähän mennessä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 3 632 eli kuutisen prosenttia.

Maanantai oli tartunnaton päivä Soiten alueella. Edellinen tartunta on sunnuntailta. Yhteensä tartuntoja on todettu 196.

Kahden viikon aikana on kirjattu 15 tartuntaa Soiten alueella. Ilmaantuvuusluku samalta ajalta on 19 tapausta 100 000:ta asukasta kohden. Soiten alueella on seurannassa ja karanteenissa 14 koronatartunnan saanutta sekä 55 altistunutta.