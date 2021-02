Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kannattaa Lestijärvellä nyt tuulettaa – Ilon ja onnen päivästä puhuminen ei ole liioittelua

Kun Lestijärvellä kuvattiin viime perjantaita ilon ja onnen päiväksi ja tuulivoimauutista lottovoitoksi, on helppo olla samaa mieltä.

Valtava tuulivoimahanke toteutuu pienessä keskipohjalaiskunnassa monen vuoden työn, odottelemisen ja valitusten jälkeen. Ratkaisua voisi kutsua myös suurenmoiseksi päätökseksi Esko Ahosen kunnanjohtajauralle.

Uusiutuvan energian yhtiö OX2 ja rakennusyhtiö YIT ovat sopineet kaupasta, jossa OX2 ostaa YIT:ltä hankeoikeudet 72 tuulivoimalan rakennuttamisesta Lestijärvelle. Puolen miljardin euron hanke olisi iso muuallakin kuin piskuisessa Lestijärven kunnassa.

Kunnanjohtaja Ahonen ei peittele iloaan tämänkään lehden haastattelussa. Tuulivoimahankkeen ansiosta kunnan verotulojen määrä kasvaa merkittävästi. Jopa siinä määrin, että Ahonen viittaa Kauniaisiin, joka tunnetaan varakkaista asukkaistaan ja alhaisista veroistaan.

Jos vuoden sisällä isketään kuokat isketään maahan, on aika pitkä aika siihen, kun tuulimyllyt pyörivät, mutta tämä ei haittaa. Rakennusvaiheen työllistävä vaikutus on Ahosen mukaan 1 400 henkilötyövuotta. Ketä työntekijät ovat, tuleeko paikkakunnalle tai koko seudulle uusia vakituisia asukkaita ja mitä muuta toimeliaisuutta syntyy, näitä kaikkia voidaan spekuloida.

Tuulivoimainvestoinnit ovat esillä koko maassa ja ne mielenkiintoisia myös siksi, että ne kanavoivat huomattavia määriä rahaa maakuntiin ja jopa syrjäseuduille. Hallitusohjelmankin mukaan tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta kasvatetaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuulivoima herättää voimakasta keskustelua myös Keski-Pohjanmaalla. On selvää, että tuulimyllyjen lähiasukas kokee asian eri tavalla kuin kauempana oleva. Myös näitä äänenpainoja on kuunneltava ja suhtauduttava ihmisten reaktioihin vakavasti. Tällä hetkellä Keskipohjanmaan levikkialueella on käytössä 158 tuulivoimalaa ja uusia suunnitelmia tehdään.

Lestijärvellä pitkään vireillä olleen hankkeen toteutuminen saattaa helpottaa jopa kunnanjohtajan löytymistä. Ahonen jää eläkkeelle ja Lestijärvellä on vajaan puolen vuoden kuluttua uusi johtaja. Positiiviset näkyvät tekevät pienestä kunnasta varmasti kiinnostavan kohteen.