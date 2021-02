Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Älä lyö naapuria

Isoveli ja pikkuveli. Emomaa ja takamaa. Ennen suurvalta ja ennen suurvallan osa.

Suomi ja Ruotsi -asetelma on tuttu kaikille. Meidän yhteinen historia on pitkä. Vuosisatojen tiivis yhdessäolo on luonut vahvan siteen. Yhteiselle taipaleelle on mahtunut paljon hyvää, mutta takaiskujakin on otettu vastaan. On noustu korkealle, pudottu alas ja jouduttu eroon. Lopulta molemmat ovat löytäneet oman paikkansa. Sadattuhannet suomalaiset ovat myös vuosikymmenten saatossa löytäneet uuden kotinsa naapurimaasta.

Pitkän yhdessäolon myötä veljellinen tai ainakin serkullinen kilpailuasetelma on kirittänyt molempia. Urheilussa ovat sinivalkoiset ja sinikeltaiset ottaneet yhteen. Tieteessä, taiteessa ja taloudessa on ollut kirivaihdetta päällä. Kaiken kamppailunkin keskellä yhteinen arvopohja on ollut kuitenkin vahva.

Korona muutti paljon. Ehkä pysyvästi. Ruotsin ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolema todettiin 11.3.2020. Suomessa ensimmäinen ihminen menehtyi koronaan yhdeksää päivää myöhemmin 20.3.2020.

Ruotsi loi oman strategiansa koronan saapuessa, ja Suomi otti aivan erilaisen kulman koronan torjunnassa. Ruotsin koronakuolemat ampaisivat nopeasti korkeisiin lukemiin. Suomessa koronan aiheuttamia kuolleita oli suhteessa naapuriin paljon vähemmän.

Ruotsi ei lähtenyt eristämään tai sulkemaan, kun Suomi luotti rajoituksiin. Rajaton länsiraja sulkeutui kuin taikaiskusta. Koronaesirippu laskeutui, ja vapaa liikkuvuus päättyi. Rajoituksia on edelleen voimassa, ja koronastrategiaansa muokanneet naapurit ovat myös alkaneet valvoa liikkumista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Valitettavasti korona-aika toi läheisten naapureiden suhteisiin mukanaan epämiellyttäviä sävyjä, kipakoita puheita ja ilkeyttä henkivää ylimielisyyttä. Ihmiset puhuivat, verkossa kirjoitettiin ja huhut ryydittivät. Naapurimaalle naurettiin, kun koronatoimet näyttivät laimeilta meihin verrattuna. Naapuria moitittiin osaamattomuudesta. Naapuri tyri.

Ruotsissa on tällä hetkellä kuolleita lähes 13 000 ja Suomessa reilut 700. Jokaisen luvun takana on ihminen. Korona on tuonut paljon surua ja murhetta molempiin maihin.

Poikkeustilanteen kestosta ei kukaan tiedä varmuudella. Paluu entisen kaltaiseen elämään on pitkä, jos sinne vielä sitten päästään. Korona nosti pintaan sameita vesiä, jotka kannattaa jättää omaan arvoonsa. Täytyy muistaa, että koronaa ollaan taltuttamassa yhdessä. Oli sitten strategia mikä tahansa.

Suomen ja Ruotsin välisen rajan pituus on 614 kilometriä. Raja kulkee suurimmaksi osaksi jokia pitkin. Tuo raja on ollut käytännössä rajaton. Niin myös tulevaisuudessa.

Tänään erossa, mutta aina yhdessä.

Tapani Postila