Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sievin kunnanhallitus hyväksyi maanantaina Sievin Asemakylän asemakaavan muutoksen, jossa on osoitettu lisää tilaa Sievin Jalkineen laajentumiselle.

Rakennustyöt teollisuustontilla ovat jo alkaneet poikkeusluvalla. Sievin jalkine rakentaa kaksi korkeaa varastoa sekä laajentaa tuotantotilaa. Investointi tulee maksamaan noin 15 miljoonaa euroa.

Sievin kunnanjohtaja Mauno Ranto on tyytyväinen, että pakkolunastuksia ei tarvittu. Kunta osti kaksi asuttua ja muutaman asumattoman tontin, ja vuokraa alueen Sievin Jalkineelle.

Yhden maanomistajan kanssa vielä neuvotellaan korvauksista, jotka koskevat kaavasta poistuvaa tonttia.

– Sievin kunnassa nähdään tärkeänä, että teollisuusyritys pystyy laajentamaan ja toimimaan tehokkaasti, Ranto sanoo.

Kunnanhallituksessa kaavamuutos meni läpi yksimielisesti. Valtuusto päättää kaavasta torstaina

Muutoksen kohteena on jalkinetehtaan alue ja sen lähiympäristö. Kaava-alue rajautuu Sievin Asemakylän valtakunnallisestii arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sekä Korhosjärven uimarantaan.

Sievin kunta on tehnyt kaavaa pari vuotta järjestäen useita yleisötilaisuuksia ja vastannut kaavasta jätettyihin muistutuksiin.

Kaavaan on merkitty myös Korhosjärventien jatkaminen kahdelle asuinpaikalle, jonne on tällä hetkelä kulku Tehtaan puistokatua pitkin. On mahdollista, että tehdasalueen laajentuessa alue aidataan ja Tehtaan puistokadun yhteys suljetaan.