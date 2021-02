Näyttelyarvostelu: Esa Riipan teokset Galleria Duetossa kuvaavat kiireeltä kätkettyä maailmaa, ihmisen läsnäolosta kertovia viittauksia

Esa Riippa Ennen huomista 3.2.-28.2.2021 Galleria Duetto

Aina ennen huomista elämme yön hiljaisia hetkiä, havahtumista aamuun ennen kuin päivä on oikein valjennut. Esa Riipan teokset kuvaavat kiireeltä kätkettyä maailmaa, katseelle avautuvia peltomaisemia, usvasta esiin nousevaa vedenpintaa, pilvien verkkaista vaellusta taivaalla ja ihmisen läsnäolosta kertovia viittauksia.

Taiteen tekemisen yhteydessä puhutaan taidosta. Hegel (1770 - 1831) on sanonut yksinkertaisesti, että taiteilija tarvitsee taitoa, jotta hallitsisi ulkoista ainetta ja jotta sen vastahankaisuus ei kävisi esteeksi. Taidegrafiikkaan liitetään voimakkaasti taidon käsite ja jostakin syystä taidegraafikon kädentaitoa ei nähdä aina Hegelin hengessä kykynä hallita materiaa ja mahdollisuutena sellaiseen ilmaisun vapauteen, jota tekniset puutteet eivät kahlitse. Esa Riippa on hionut taitonsa vuosikymmenten aikana sellaiseksi, että ulkoinen aine, olkoon kuparia, pohjustusaineita, syövyttävää happoa tai väripigmenttejä, paperia, ei asetu ilmaisun esteeksi. Riippa on tekniikan hallinnassaan täysin vapaa.

Toscana III, 2019. Hannele Nyman

Esa Riippa on asettanut Galleria Dueton näyttelyyn esille 26 teosta, joiden tekniikkana on etsaus/akvatinta, metalligrafiikan perinteiset menetelmät. Riippaa eivät ole kiinnostaneet uudet tekniset kokeilut, vaan oman ilmaisun syventäminen tutuilla ja aina uusia mahdollisuuksia antavilla menetelmillä. Useilla laatoilla painetut värikerrokset ja valöörisiirtymät luovat haastetta kenelle tahansa. Esittävältä aihepiiriltään teokset vaihtelevat vuosien ajalta tutuista asetelmista, maisemista, kuva kuvassa sommitelmista toiseen. Riippa on paitsi valon myös kuvallisten viittausten mestari. Teoksissa Naapurit (2020) ja Lähimmäiset (2020) kohtaavat kuun sirpin ja kirkkaan tähden kylmät valot ikkunoista paistavan keltaisen, sisätilan lämpimän valon. Teokset viittaavat myös Vionojan (1909 – 2001) pohjalaisten pihapiirien öisen tummanpuhuviin rakennuksiin ja Vionojan maailma asettuu osaksi Riipan maisemaa. Vionoja kykeni maalaamaan säätilojen tunnun ja yhtä lailla voi tuntea nuoskaisen lumen tuoksun Riipan öisten rakennusten katoilta. Riipan teoksia voi katsoa ja niistä voi nauttia tuntematta yhteyttä edesmenneisiin mestareihin, mutta toinen ulottuvuus avautuu taidehistorian kautta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Haalistunut muisto, 2020. Hannele Nyman

Kirjallisuudessa on peräänkuulutettu oman aikamme maaseutukuvauksia. Esa Riipan maisemat asettuvat sekä suomalaiseen, ehkä jopa keskipohjalaiseen maisemaan, että Toscanan maaseudulle. Molemmilla seuduilla eletään yötä ja päivää, on vihreää peltoa, taivaan sineä, puita ja yön pimeyttä, taivaalla tähtiä. Riippa on tehnyt tarkkoja havaintoja valon väristä, sinisen lämpötiloista niin etelässä kuin pohjoisessakin. Yhteistä näille maantieteellisesti kaukana toisistaan oleville maisemille on hiljaisuus ja ihmisen lähes täydellinen poissaolo. Ihminen on läsnä näkymättömänä katsojana, valon päälle jättäneenä huoneessa, jonka sisälle ei näe. Yksinäinen hiihtäjä hiihtää kannun kylkeen piirretyssä maisemassa tai katsoo lintujen muuttoa pienenä hahmona.

Useimmilla meistä on jossakin elämän vaiheessa unelma vapaudesta. Näyttelyn ainoa tälle vuodelle merkitty teos on Unelma (2021), jossa lintu seisoo häkin katolla, ovi on auki, ja lintu katsoo häkin pinnojen välistä sisälle. Se voisi lentää pois, mutta istuu paikallaan. Teos kysyy vapauden merkitystä, onko unelman loppujen lopuksi tarkoituskaan käydä toteen, vai onko vapaus aina vain unelma jostakin. Mitä on taiteilijan vapaus, ihmisen vapaus? Jos lintu istuu tänään, ennen huomista, avatun häkin katolla, niin mitä tapahtuu huomenna. Lentääkö se pois, vai palaako häkkiin, jääkö katolle katselemaan?