Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Talvi tuli kuin tilauksesta

Lauhan ja vähälumisen talven pelko on karissut jo alkukeväästä. Pihojen ja kiinteistöjen puhtaana pitäjille lumisuus ei ole yhtä miellyttävä vieras, kun lumilla liikuntaa harrastavalle.

Korona-ajan vuoksi sisäliikunta on ollut monin paikoin jäissä, joten ulkoliikuntaan talvi on tullut kuin tilauksesta. Yksi on aloittanut vanhan harrastuksen uudelleen ja toinen on löytänyt uuden harrastuksen lumella. Talviurheiluvälineiden myynnissä on tehty kelpo tulosta. Myyntilastojen piikkejä on kolkuteltu tammi-helmikuussa. Lasten talvilomaviikoilla lunta piisaa kaikkialle, joten ulkoilemaan ainakin pääsee. Pakkanen voi myös paukkua, joten talvi on täällä täydessä voimassa ilonamme.