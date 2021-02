Kari Koskela vastaa oikeusministerille: "Minulle tärkeämpää on ihmisten terveys ja se, että kuntavaalit voidaan käydä ilman terveysriskejä"

Minulle on oikeastaan melko samantekevää kuka tässä kuntavaalikeskustelussa on oikeassa ja kuka väärässä. Minulle tärkeämpää on ihmisten terveys ja se, että kuntavaalit voidaan käydä ilman terveysriskejä ja etenkin tasa-arvoisesti. Nyt ei näytä käyvän niin.

Olen täysin tietoinen siitä, että kuntavaalit ovat lakisääteiset ja järjestelyvastuu on kunnilla. Mutta juridinen kokonaisvastuu, kuten oikeusministeri itsekin toteaa, on oikeusministeriöllä. Ja sitä kautta ministerillä. Juuri siksihän oikeusministeriö lähettää ohjeita kunnille. Nuo ohjeet on muuten monessa kunnassa aiheuttanut melkoista hämminkiä.

Olen myös täysin tietoinen siitä, että puoluejohtajat eivät halua siirtää kuntavaaleja. Mutta monet asiantuntijat ovat täysin eri mieltä asiasta. Muun muassa ministerin omat virkamiehet halusivat siirtää vaaleja. Heidät kuitenkin ”torpattiin” melko nopeasti.

Oikeusministeri painottaa kirjoituksessaan demokratian toteutumista. Miten demokratia voi pandemian aikana toteutua, kun vaalikampanjat siirtyvät nettiin ja kalliisiin lehti-ilmoituksiin? Kuka valvoo nettikirjoitusten todenperäisyyttä? Hoitolaitokset ovat vierailukiellossa ja ikäihmiset eivät pitkään aikaan ole uskaltaneet liikkua vapaasti.

Pandemian huipun on ennustettu olevan juuri vaalien aikaan? Miksi siis järjestää ihmisille riskialttiit vaalit, kun niitä voi siirtää? Tässä maassa on aiemminkin siirretty vaaleja. Oikeusminierin rooli on tässä asiassa melko suuri ja vaalien äänestysprosentti kertoo omiaan.

Kari Koskela,

kaupunginhallituksen jäsen (sd.),

kuntavaaliehdokas,

Pietarsaari