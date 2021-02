Alavieska ei kannata kumpaakaan vaihtoehtoa – Pelastuslaitos kysyi kantaa varallaolojärjestelmästä luopumiseen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Alavieskan kunta ei kannata kumpaakaan esitettyä vaihtoehtoa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiusjärjestelyjen uudistamiseksi.

Pelastuslaitos on luopumassa varallaolojärjestelmästä, koska siihen liittyvä oikeuskäytäntö on muuttunut vuoden 2015 jälkeen. Parhaillaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelta on vireillä kaksi kannetta Työtuomioistuimessa sekä yhden sopimushenkilöstöön kuuluvan varallaoloaika on riitautettu. Kanteissa vaaditaan yhteensä yli 2,6 miljoonan euron jälkikäteisiä palkkasaatavia varallaolosta.

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää nyt jäsenkunniltaan lausuntoa kahden eri vaihtoehdon välillä. Vaihtoehto A:ssa pelastuslaitokselle tulisi 27 uutta virkaa ja tämä vaihtoehto nostaisi kuntalaskutusta vuositasolla noin 250 000 euroa. Vaihtoehto B:ssä uusia virkoja tulisi 62 ja kustannusvaikutus nousisi kahteen miljoonaan euroon.

Alavieskan kunnanhallitus otti maanantain kokouksessaan kannan, jossa kunta ei puolla kumpaakaan esitettyä vaihtoehtoa. Kunnanjohtaja Kari Pentti sanoo, että kunnan kannanoton mukaan lähtökohtana tulee olla nykyinen kuntalaskutuksen taso.

– Lisäksi vaihtoehdoissa käy ilmi uusien virkojen sijoittelu muun muassa Ylivieskaan ja Kalajoelle. Mikäli kuntalaskutusta kuitenkin nostetaan, niin Alavieskan toimintavalmiuden kannalta olisi tärkeää, että myös Alavieskan paloasemalle voitaisiin sijoittaa yksi henkilö päiväajan valmiuteen, joka edesauttaisi myös sopimuspalokunnan lähtövalmiutta.