Ylivieskasta keskiviikkona uusi tartunta THL:n koronakartalle – Koko maassa 548 uutta koronavirustartuntaa

Ylivieskasta nousi keskiviikkona yksi uusi tartunta Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koronakartalle. Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Ylivieskassa on nyt THL:n kartalla epidemian alusta saakka laskettuna 77 koronatapausta. THL:n koronakartan mukaan Suomessa on todettu keskiviikkona 548 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on varmistettu tähän mennessä 51 595.

Kala- ja Pyhäjokilaakson muilla paikkakunnilla koronatapauksia on kirjattu THL:n kartalle seuraavasti: Alavieska 11, Haapajärvi 5, Sievi 25, Kalajoki 24, Nivala 27, Reisjärvi 13, Oulainen 17, Haapavesi 22, Pyhäjärvi 5 ja Pyhäjoki 8.

Ylivieskan, Alavieskan, Sievin ja Nivalan alueella toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti tiistaina, että sen alueella on altistuskaranteenissa on tällä hetkellä noin 270 ihmistä.