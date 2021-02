Tiistain koronatapauksen tartuntaketjua jäljitetään Ylivieskassa – Ei liity aiempaan ketjuun

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Ylivieskassa todettiin eilen tiistaina yksi uusi koronavirustartunta, johon liittyen selvitystyö on parhaillaan käynnissä. Tartunta ei liity aiemmin todettuun ketjuun.

Koronarokotukset jatkuvat Kallion alueella. Keskiviikkona koronarokotusaikoja on annettu alle 70-vuotiaille, riskiryhmien rokotusjärjestyksessä ykkösryhmään kuuluville Kallion alueen asukkaille. Aikoja on annettavana rajallisesti ja ajanvarausnumero on ruuhkainen. Alle 70-vuotiaiden, riskiryhmiin kuuluvien rokotusaikoja voi varata vain puhelimitse.

Torstaina 18. helmikuuta aikoja voivat alkaa varata 80-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ikääntyneet voivat varata aikoja sekä sähköisesti että puhelimitse.