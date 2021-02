Highway-pilotti takaa opiskelijalle jatko-opiskelupaikan Oulun ammattikorkeakoulusta – Halsualainen, luonnonvara-alaa Kannuksessa opiskeleva Ella Hautakoski on yksi heistä



Halsualainen Ella Hautakoski on yksi Highway-opinnot aloittaneista Kpedun Kannuksen yksikön opiskelijoista. Vieressä lehtori Jari Orjala.

Vuoden alusta lähtien Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedun ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun ammatillista perustutkintoa opiskelevat ovat voineet varmistaa luonnonvara-alan opiskelupaikan Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk), sillä Oamk on laajentanut uuden "kiihdytyskaistan" eli Highway-mallin luonnonvara-alalle. Malli on käytössä myös tekniikan alalla, ja Jedu on mukana siinäkin.