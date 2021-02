Muistisairas mies kateissa Haapajärvellä – Poliisi pyytää tietoja havainnoista

Haapajärvellä on kateissa muistisairas 80-vuotias mies. Ouilun poliisi kertoo asiasta Twitterissä. Mies on lähtenyt Haapajärven terveyskeskuksesta keskiviikkona kello 17.00 aikoihin. Hän on lähtenyt liikkelle ilman ulkovaatteita. Kadonneella on päällään ruseka pyjama ja jaloissa ohuet sukat.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot suoraan hätäkeskukseen 112.

Toimitus seuraa tilannetta.